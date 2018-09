Texas | 15 milioni in cocaina nascosta nelle banane per la prigione

gqitalia

(Di martedì 25 settembre 2018) Venerdì 21 settembre è pervenuta alDepartment of Criminal Justice una donazione di 2 pallet contenenti 45 scatole di. La frutta era troppo matura per essere incanalata alla vendita nel circuito commerciale ed era in giacenza non reclamata. Normale quindi la donazione. Il carico, ha informato il Tdcj via Facebook, è partito da Port Freeport, a poche miglia di distanza da Houston e non era accompagnato da note. È stato prelevato dal personale della Wayne Scott Unit della contea di Brazoria, riporta la Nbc. Due agenti che stavano scaricando le cassette di frutta si sono però insospettiti per l’anomalia del peso di una cassa che sembrava maggiore delle altre. Controllando il contenuto, hanno scoperto che sotto una superficie dierano nascosti pacchetti di polvere bianca che, sottoposta ad analisi dai funzionari della dogana, è risultata essere. Svuotate ...