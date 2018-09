Tex Willer si stabilisce in Italia | a Padova arriva il parco a tema

ilgiornale

: RT @BudSantoSubito: TEX WILLER LO TROVI IN ITALIA Nel padovano sorgerà il villaggio dedicato a Tex Willer, il mitico personaggio del fumett… - DJDembo : RT @BudSantoSubito: TEX WILLER LO TROVI IN ITALIA Nel padovano sorgerà il villaggio dedicato a Tex Willer, il mitico personaggio del fumett… - dayflyer : RT @BudSantoSubito: TEX WILLER LO TROVI IN ITALIA Nel padovano sorgerà il villaggio dedicato a Tex Willer, il mitico personaggio del fumett… - Gerry72872470 : RT @BudSantoSubito: TEX WILLER LO TROVI IN ITALIA Nel padovano sorgerà il villaggio dedicato a Tex Willer, il mitico personaggio del fumett… -

(Di martedì 25 settembre 2018) Settant'anni e non sentirli. Nonostante la vita avventurosa, non sembra essere invecchiato nemmeno di qualche mese Tex, il personaggio dei fumetti creato da Gianlugi Bonelli. E ora, il suo ideatore, gli regala anche un.Sorgerà in, la nuova casa di Tex. Qui dove anche lui è nato. Infatti, secondo quanto racconta La Verità, a Montegrotto Terme, in provincia di, inizierà la costruzione del Tex Wller World. Il progetto prevede una spianata sormontata dalle montagne rocciose, dalle quali sgorga una cascata. L'ambientazione è quella tipica di un villaggio western, compreso di saloon, affiancato da un villaggio indiano e da un pueblo messicano. Ilpermetterà ai visitatori di rivivere le avventure del Ranger più conosciuto dei fumetti, in occasione dei suoi 70 anni.Era il 30 settembre del 1948 quando nelle edicolene usciva Il totem misterioso, il ...