Temptation Island Vip – Seconda puntata del 25 settembre 2018 – Simona Ventura accoglie

VALERIA MARINI E PATRICK BALDASSARI SI SONO LASCIATI?/ Lei annuncia : “Puntata hot” (Temptation Island Vip) : VALERIA MARINI e PATRICK BALDASSARI, la coppia sembra ormai destinata a un falò chiarificatore dopo che la soubrette ha iniziato a flirtare con Ivan Gonzalez. (Temptation Island Vip)(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 20:50:00 GMT)

STEFANO BETTARINI E NICOLETTA LARINI SI SONO LASCIATI?/ Video : “È sopra di lui” (Temptation Island Vip) : STEFANO BETTARINI e NICOLETTA LARINI in crisi, si SONO LASCIATI? Un falò chiarificatore per evitare che questo programma rappresenti la tomba del loro amore. (Temptation Island Vip)(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 20:37:00 GMT)

Temptation Island VIP 2018/ Coppie e diretta - video : Bettarini e Nicoletta Larini - falò d'addio in arrivo? : TEMPTATION ISLAND Vip 2018, diretta seconda puntata: falò di confronto tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, Sossio Aruta tradisce Ursula Bennardo? Valeria Marini vicina a Ivan Gonzales(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 20:28:00 GMT)

Sara Affi Fella ha mentito sin da Temptation Island? Lo scoop : Temptation Island: Sara Affi Fella ha recitato? Sara Affi Fella non sta certamente passando quello che può definirsi un bel periodo. Dopo l’ultima registrazione di Uomini e Donne, il dating show ideato e condotto da Maria De Filippi su canale 5, i followers della ragazza sono drasticamente diminuiti, comportandole la rottura con numerosi sponsor. Ma non solo, la redazione della trasmissione ha rivelato che la ragazza ha preso in giro ...

Temptation Island Vip 2018 - seconda puntata : due coppie al confronto finale? : Questa sera alle 21:20 Temptation Island Vip torna per il secondo appuntamento condotto da Simona Ventura. Le telecamere raccontano le storie e il destino di sei coppie non sposate e senza figli in comune che hanno deciso liberamente di mettere alla prova il loro rapporto e avere conferme sulla propria storia d’amore.Le coppie sono messe alla prova per 3 settimane. Il racconto, affidato alle telecamere mostra come proseguono le storie e ...

Temptation Island 2018 mette a rischio la vita amorosa di Stefano Bettarini e Giordano Mazzocchi : anticipazioni 25 settembre : Ottimo successo per il debutto di Temptation Island 2018 e importanti novità in arrivo per il docu-reality sui sentimenti in cui troveremo le coppie rimaste in "gioco" alle prese con nuovi video, nuove giornate in balia dei single del villaggio e l'incontro al falò. Il promo della seconda puntata del programma lascia pensare che al centro dei giochi ci saranno Stefano Bettarini e Giordano Mazzocchi. Se nel primo caso è la giovane fidanzata a ...

Diretta Temptation Island Vip : stasera il falò di confronto tra Nilufar e Giordano : La puntata di stasera di Temptation Island Vip ci riserverà tante sorprese. Settimana scorsa ci siamo lasciati con il falò di confronto anticipato tra Fabio e Marcella Esposito. Tra i vari litigi i due, alla fine, hanno deciso di tornare a casa insieme; ma stasera la conduttrice Simona Ventura potrebbe annunciare un altro incontro anticipato. Infatti, secondo le prime anticipazioni, Giordano chiederà un incontro anticipato alla sua fidanzata ...

Temptation Island Vip 2018 | Puntata 25 settembre 2018 | in diretta dalle 21 : 20 : Questa sera alle 21:20 Temptation Island Vip torna per il secondo appuntamento condotto da Simona Ventura. Le telecamere raccontano le storie e il destino di sei coppie non sposate e senza figli in comune che hanno deciso liberamente di mettere alla prova il loro rapporto e avere conferme sulla propria storia d’amore.Le coppie sono messe alla prova per 3 settimane. Il racconto, affidato alle telecamere mostra come proseguono le storie e ...

ANDREA ZENGA E ALESSANDRA SGOLASTRA/ Andrea Cerioli potrebbe causare la rottura (Temptation Island Vip) : Andrea ZENGA e ALESSANDRA SGOLASTRA, la coppia è pronta a superare altre prove insieme. Riusciranno a uscire dal programma felici come prima? (Temptation Island Vip)(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 15:25:00 GMT)

Temptation Island Vip 2018/ Coppie e diretta : Andrea Cerioli pronto a fare la sua conquista : Temptation Island Vip 2018, diretta seconda puntata: falò di confronto tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, Sossio Aruta tradisce Ursula Bennardo? Valeria Marini vicina a Ivan Gonzales(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 13:48:00 GMT)

Temptation Island VIP anticipazioni : NILUFAR e GIORDANO - falò anticipato? : Grande attesa per la messa in onda della seconda puntata di TEMPTATION ISLAND Vip, in programma stasera (martedì 25 settembre 2018) su Canale 5; oltre al falò di confronto tra Stefano Bettarini e Nicoletta Larini, la conduttrice Simona Ventura dovrà gestire la crisi del rapporto tra GIORDANO Mazzocchi e NILUFAR Addati, fidanzati da quattro mesi dopo essersi conosciuti a Uomini e Donne. Le anticipazioni indicano che GIORDANO non prenderà affatto ...

Mario Baldassari/ Il padre di Patrick contro Valeria Marini : "Mio figlio è un signore" (Temptation Island Vip) : Mario Baldassari, padre di Patrick, ha sottolineato come si sia comportato da signore nei confronti della fidanzata Valeria Marini durante la loro permanenza a Temptation Island.(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 11:15:00 GMT)

Chi è Andrea Zenga? Il figlio dell’ex portiere dell’Inter a Temptation Island Vip con la fidanzata Alessandra [GALLERY] : Andrea Zenga è uno dei fidanzati del programma Temptation Island Vip: il bel figlio di Walter mette alla prova nel programma i sentimenti per la fidanzata Alessandra Sgolastra Tra i fidanzati Vip dell’edizione celebrity di Temptation Island c’è anche Andrea Zenga. Il giovane non può essere definito una vera e propria celebrità, eppure sta prendendo parte al programma di Canale 5 insieme alla sua fidanzata Alessandra Sgolastra. ...

Nicolò Ferrari/ Tenta il flirt con Nilufar Addati e Giordano impazzisce... (Temptation Island Vip) : Nicolò Ferrari, il Tentatore prova ad avvicinarsi sempre più a Nilufar Addati, scatenando la gelosia di Giordano Mazzocchi. Cosa accadrà nella puntata di stasera? (Temptation Island Vip)(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 10:41:00 GMT)