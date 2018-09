Temptation Island Vip 2018 | stasera la seconda puntata ...

STEFANO BETTARINI E NICOLETTA LARINI STANNO INSIEME/ "Ti amo ma devi maturare!" ( Temptation Island Vip) : STEFANO BETTARINI e NICOLETTA LARINI in crisi, si sono lasciati? Un falò chiarificatore per evitare che questo programma rappresenti la tomba del loro amore. (Temptation Island Vip) (Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 08:12:00 GMT)

Anticipazioni Temptation Island del 2 ottobre : confronto immediato per i 'Gilufar' di U&D : Prosegue la messa in onda di Temptation Island Vip in prima serata su Canale 5. Il prossimo martedì 2 ottobre andrà in onda la terza puntata prevista di questa prima edizione presentata da Simona Ventura, la quale sta dando grandi soddisfazioni nelle vesti di narratrice di questo racconto delle emozioni che sta coinvolgendo il pubblico da casa. Le Anticipazioni sul prossimo appuntamento rivelano che arriverà un altro confronto al falò finale e ...