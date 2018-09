Temptation Island Vip 2018 | seconda puntata | due coppie al confronto finale?

Temptation Island 2018 mette a rischio la vita amorosa di Stefano Bettarini e Giordano Mazzocchi : anticipazioni 25 settembre : Ottimo successo per il debutto di Temptation Island 2018 e importanti novità in arrivo per il docu-reality sui sentimenti in cui troveremo le coppie rimaste in "gioco" alle prese con nuovi video, nuove giornate in balia dei single del villaggio e l'incontro al falò. Il promo della seconda puntata del programma lascia pensare che al centro dei giochi ci saranno Stefano Bettarini e Giordano Mazzocchi. Se nel primo caso è la giovane fidanzata a ...

Diretta Temptation Island Vip : stasera il falò di confronto tra Nilufar e Giordano : La puntata di stasera di Temptation Island Vip ci riserverà tante sorprese. Settimana scorsa ci siamo lasciati con il falò di confronto anticipato tra Fabio e Marcella Esposito. Tra i vari litigi i due, alla fine, hanno deciso di tornare a casa insieme; ma stasera la conduttrice Simona Ventura potrebbe annunciare un altro incontro anticipato. Infatti, secondo le prime anticipazioni, Giordano chiederà un incontro anticipato alla sua fidanzata ...

Temptation Island Vip 2018 | Puntata 25 settembre 2018 | in diretta dalle 21 : 20 : Questa sera alle 21:20 Temptation Island Vip torna per il secondo appuntamento condotto da Simona Ventura. Le telecamere raccontano le storie e il destino di sei coppie non sposate e senza figli in comune che hanno deciso liberamente di mettere alla prova il loro rapporto e avere conferme sulla propria storia d’amore.Le coppie sono messe alla prova per 3 settimane. Il racconto, affidato alle telecamere mostra come proseguono le storie e ...

ANDREA ZENGA E ALESSANDRA SGOLASTRA/ Andrea Cerioli potrebbe causare la rottura (Temptation Island Vip) : Andrea ZENGA e ALESSANDRA SGOLASTRA, la coppia è pronta a superare altre prove insieme. Riusciranno a uscire dal programma felici come prima? (Temptation Island Vip)(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 15:25:00 GMT)

Temptation Island Vip 2018/ Coppie e diretta : Andrea Cerioli pronto a fare la sua conquista : Temptation Island Vip 2018, diretta seconda puntata: falò di confronto tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, Sossio Aruta tradisce Ursula Bennardo? Valeria Marini vicina a Ivan Gonzales(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 13:48:00 GMT)

Temptation Island VIP anticipazioni : NILUFAR e GIORDANO - falò anticipato? : Grande attesa per la messa in onda della seconda puntata di TEMPTATION ISLAND Vip, in programma stasera (martedì 25 settembre 2018) su Canale 5; oltre al falò di confronto tra Stefano Bettarini e Nicoletta Larini, la conduttrice Simona Ventura dovrà gestire la crisi del rapporto tra GIORDANO Mazzocchi e NILUFAR Addati, fidanzati da quattro mesi dopo essersi conosciuti a Uomini e Donne. Le anticipazioni indicano che GIORDANO non prenderà affatto ...

Mario Baldassari/ Il padre di Patrick contro Valeria Marini : "Mio figlio è un signore" (Temptation Island Vip) : Mario Baldassari, padre di Patrick, ha sottolineato come si sia comportato da signore nei confronti della fidanzata Valeria Marini durante la loro permanenza a Temptation Island.(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 11:15:00 GMT)

Chi è Andrea Zenga? Il figlio dell’ex portiere dell’Inter a Temptation Island Vip con la fidanzata Alessandra [GALLERY] : Andrea Zenga è uno dei fidanzati del programma Temptation Island Vip: il bel figlio di Walter mette alla prova nel programma i sentimenti per la fidanzata Alessandra Sgolastra Tra i fidanzati Vip dell’edizione celebrity di Temptation Island c’è anche Andrea Zenga. Il giovane non può essere definito una vera e propria celebrità, eppure sta prendendo parte al programma di Canale 5 insieme alla sua fidanzata Alessandra Sgolastra. ...

Nicolò Ferrari/ Tenta il flirt con Nilufar Addati e Giordano impazzisce... (Temptation Island Vip) : Nicolò Ferrari, il Tentatore prova ad avvicinarsi sempre più a Nilufar Addati, scatenando la gelosia di Giordano Mazzocchi. Cosa accadrà nella puntata di stasera? (Temptation Island Vip)(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 10:41:00 GMT)

Sara Melucci/ Sossio Aruta stasera perderà completamente la testa? (Temptation Island Vip) : Sara Melucci, la tentatrice è sempre più vicina all'ex calciatore Sossio Aruta dopo essere stata vicina in precedenza a Giordano Mazzocchi e Stefano Bettarini. (Temptation Island Vip)(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 10:33:00 GMT)

Pierpaolo Pretelli/ Scambio ambiguo di messaggi con Ivan Gonzalez - perché? (Temptation Island Vip) : Pierpaolo Pretelli, il pubblico rumoreggia su un possibile Scambio di equivochi messaggi tra questi e Ivan Gonzalez. Cosa è accaduto davvero nella prima puntata? (Temptation Island Vip)(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 10:19:00 GMT)

Ausra Beleckaite/ Video - ballo hot con Stefano Bettarini : Nicoletta Larini resisterà? (Temptation Island Vip) : Ausra Beleckaite, la splendida single tentatrice riuscirà a conquistare Giordano Mazzocchi o come si vocifera sarà già sostituita dalla puntata di stasera? (Temptation Island Vip)(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 10:17:00 GMT)

Martina Dattola/ Ha davvero rapito il cuore di Andrea Zenga? (Temptation Island Vip) : Martina Dattola, la single tentatrice sembra aver fatto breccia nel cuore di Andrea Zenga. Riuscirà davvero a conquistarlo e a far finire la sua storia d'amore? (Temptation Island Vip)(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 10:09:00 GMT)

Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra/ La coppia pronta a superare altre prove (Temptation Island Vip) : Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra, la coppia è pronta a superare altre prove insieme. Riusciranno a uscire dal programma felici come prima? (Temptation Island Vip)(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 09:00:00 GMT)