Temptation Island 2018 mette a rischio la vita amorosa di Stefano Bettarini e Giordano

(Di martedì 25 settembre 2018) Ottimo successo per il debutto die importanti novità in arrivo per il docu-reality sui sentimenti in cui troveremo le coppie rimaste in "gioco" alle prese con nuovi video, nuove giornate in balia dei single del villaggio e l'incontro al falò. Il promo della seconda puntata del programma lascia pensare che al centro dei giochi ci sarannoMazzocchi.Se nel primo caso è la giovane fidanzata a chiedere un confronto dopo averlo visto alle prese con le single del programma, nel secondo è lui a voler vedere la fidanzata. L'ex corteggiatore non vuole assolutamente rivivere quello che è successo durante Uomini e donne ed è per questo che, quando vede Nilufar Addati insieme a Niccolò Ferrari, scoppia nel vero senso della parola. Dopo aver visto il video,chiederà il confronto immediato con la sua fidanzata, cosa succederà al falò ...