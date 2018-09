Teatro | spettacoli gratuiti nelle otto circoscrizioni

CASERTA " Pronto il bando 'salva-stagione' - chi vuole gestire il Teatro deve presentare anche un cartellone di spettacoli con le date : Il bando non prevede alcun esborso economico da parte del Comune di CASERTA che, quindi, si impegna solo a cedere il teatro nelle giornate degli spettacoli ed in altre date concordate con il soggetto ...

22 23 settembre - ArTE NoTE Teatro visite guidate e mini concerti e spettacoli teatrali - Monopoli - Bari - : 22/09/2018 L'Assessorato alla Cultura del Comune di Monopoli, aderendo all'iniziativa del ministero per i Beni e le Attività Culturali relativa alle "GEP - Giornate Europee del Patrimonio – 22 e 23 ...

"FIABE E BURATTINI IN G IARDINO" laboratori e spettacoli per bambini nel giardino del Teatro di Figura Perugia domenica 23 settembre : UMWEB, Perugia. Al Teatro di Figura di Perugia, in via del Castellano, 2/a , trav. di Corso Cavour, alle ore 17.00 si comincia con un laboratorio di costruzione di BURATTINI e marionette con materiali ...

#TeatroMemoria. Spettacoli gratuiti e incontri con le scuole per non dimenticare : Il progetto che consiste in Spettacoli gratuiti e incontri con le scuole, nasce dalla volontà di promuovere, soprattutto tra i giovani delle scuole secondarie, una maggiore sensibilizzazione verso ...

5Rassegna "Foggia a Teatro" tra Teatro – Musica - Danza. Ecco il calendario degli spettacoli : Il calendario degli spettacoli: venerdì 19 ottobre 2018 Mario Zamma, Nicola Canonico, Giuseppe Cantire, Alessia Fabiani in "Tre papà per un bebè" venerdì 16 novembre 2018 Gianni Ferreri e Antonella ...

Teatro. Magnani de Le Albe di Ravenna e Menoventi di Faenza a Bastia con i loro spettacoli : Il biglietto di ingresso di 20 euro comprende la visione dei due spettacoli e la cena. Per informazioni e prenotazioni : Patrizio 333.3428111 - Ilenia 338.3237507 PROGRAMMA Ore 19 _ 'Odisea - letura ...

Al via la settima edizione del GiovencoTeatroFestival - tra spettacoli e passeggiate teatral-musicali : Scoprire i tanti spettacoli e concerti nelle piazze e nei cortili, attraverso i vicoli dei paesi. Passeggiare nella natura con un'esperta erborista e raccogliere, sotto la sua guida, le erbe che il ...

Estate Romana 2018 : Spettacoli per i più piccoli al Teatro Lido di Ostia : Roma – Il 5 agosto in scena il primo spettacolo di Teatro di figura interamente realizzato con la tecnica dell’origami giapponese. La poesia della carta in tutte le sue forme Teatro del Lido – Via delle Sirene, 22 (Ostia). Alle 18.00 e alle 19.30 Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria Grandi Spettacoli per piccoli spettatori sono in arrivo il 5 agosto al Teatro del Lido di Ostia con “Aligaspù: il primo gabbiano che imparò a ...

Musica - Teatro - danza - sport - spettacoli e lancio di palloncini - ecco la notte dei desideri di Porto Sant'Elpidio : ... un evento promosso dalla Regione Marche che unisce 18 comuni della costa con oltre 35 eventi tra Musica, teatro, danza, sport, spettacoli e lancio di palloncini per esprimere un desiderio nella ...

Teatro amatoriale - 4 spettacoli a Baiano di Spoleto : Prosegue la Stagione Teatrale Regionale FITA Umbria 2018, organizzata dal Comitato Regionale della Federazione Italiana Teatro Amatori, con il patrocinio della Regione Umbria, a Baiano di Spoleto, ...

Su il sipario al Teatro delle Rocce : ecco tutti gli spettacoli in programma : Gli spettacoli in programma, che hanno sempre al centro il Teatro e la musica come forme di arte, seguono anche quest'anno una linea ben definita. « Il fine " dichiara il direttore artistico del ...