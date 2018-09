Tapiro per Rocco Casalino | Non ho scelto il mio stipendio

ilgiornale

(Di martedì 25 settembre 2018) Dopo le polemiche sul sostanziosoe sulla diffusione dell'audio contro i tecnici Mef,, il portavoce del premier Conte, è stato premiato dal tg satirico "Striscia la notizia" con il famoso. La consegna, come da prassi, è stata fatta da Valerio Staffelli.Nell'intercettazione diffusa in questi giorni, si sente chiaramentedichiarare: "O ci trovano i 10 miliardi per il reddito di cittadinanza, o dedicheremo il 2019 a far fuori tutti questi pezzi m**** del ministero dell'Economia".L'inviato ha dunque chiesto adi chiarire quanto dichiarato nell'audio e di spiegare l'accaduto. "Io cercavo di spiegare a dei giornalisti la linea del Movimento e il reddito di cittadinanza, quanto è importante questa misura per noi e che non possiamo accettare come risposta 'non ci sono i soldi'", ha dichiarato il portavoce di Conte.Quanto ai toni usati ha ...