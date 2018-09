Sviluppo sostenibile | dall' alta formazione contributi innovativi

Così Eni e Undp coopereranno per sostenere Sviluppo sostenibile in Africa : Eni e Undp , United Nations Development Programme, coopereranno per migliorare l'accessibilità a un'energia sostenibile in Africa e per contribuire al raggiungimento dei Sustainable Development Goals ,...

Eni : con Undp per lo Sviluppo sostenibile in Africa : Secondo l’accordo, Eni svilupperà iniziative di business per incrementare l’accesso all’energia pulita nel continente e Undp utilizzerà la sua estesa rete di contatti in più di 170 paesi per promuovere un quadro favorevole alla messa in atto del partenariato e per valutarne l’impatto di sostenibilità sulle comunità locali. Angola, Congo, Costa d’Avorio, Egitto, Gabon, Ghana, Kenya, Mozambico, Nigeria e Tanzania sono ...

Deruta - presentati i 'Venerdì dello Sviluppo sostenibile' : un ciclo di incontri da tenere a Deruta : ... ambiente e economia, perché lo sviluppo sostenibile riguarda questi argomenti. Alla fine degli incontri redigeremo una " Carta di Deruta per lo sviluppo sostenibile ". A conferma del valore di ...

Cina - Città Proibita ospita forum internazionale di esperti per lo Sviluppo sostenibile del patrimonio culturale : ... Grecia, India, Iran ed Iraq, insieme a rappresentanti di diverse organizzazioni internazionali si sono riuniti per il terzo "forum Taihe sulla Tutela delle antiche civiltà del mondo". L'incontro, ...

Spazio : “La ricerca aerospaziale può diventare il volano dello Sviluppo sostenibile” : “La ricerca aerospaziale può diventare il volano dello sviluppo sostenibile. L’Italia si colloca in prima linea nel raggiungimento dell’obiettivo dell’agenda 2030 proprio tramite l’utilizzo delle tecnologie applicate allo Spazio. L’evoluzione dei satelliti ha permesso grandi passi avanti nell’acquisizione di dati sullo stato della terra, soprattutto per quanto riguarda luoghi impervi e irraggiungibili e ...

Acqua ed energia - trovare lavoro ai tempi dello Sviluppo sostenibile : Da domani 5 settembre fino al 15 presso il complesso universitario di Monte S. Angelo, via Cinthia, 21, si terrà il ciclo di seminari 'Acque sotterranee ed energie: una strategia per lo sviluppo ...

Le dimissioni di Nicolas Hulot il nodo del progetto europeo di Sviluppo sostenibile : Il presidente Macron si è candidato a guidare un rilancio dell'Unione Europea: progetto per il quale non sembra, al momento, godere di forti sostegni negli altri Paesi europei, mentre sembrerebbe in calo di consensi anche in patria. La coincidenza fra la lunga recessione economica e le difficoltà politiche, di credibilità e fiducia, dell'Europa non è puramente temporale; l'Europa ha perso la spinta propulsiva della ...

Una campagna di 5 anni "per lo Sviluppo sostenibile dell'Africa e a salvaguardia del creato" : Per noi la presenza di giovani cattolici nel mondo è fondamentale per creare pace, giustizia sociale ma, come si può immaginare, la realtà africana è molto variegata e presenta contesti assai diversi.

Forum globale sull'Agricoltura : focus su approvvigionamento alimentare e Sviluppo sostenibile : I temi trattati nel Forum includono le questioni dello sviluppo globale nel settore agricolo, tra cui l'eliminazione della fame nel mondo, la cooperazione e la globalizzazione, i negoziati ...

Milano. Sviluppo sostenibile : GSE al fianco del Comune di Milano : Promuovere lo Sviluppo sostenibile del territorio, attraverso interventi di riqualificazione energetica dell’edilizia scolastica e di altri edifici pubblici, avviando progetti

Agricoltura - Agenda 2030 : si rafforza l’alleanza tra ENEA - FAO e altri big della ricerca per raggiungere gli obiettivi di Sviluppo sostenibile : ENEA ha firmato un accordo con la FAO, insieme a CNR, CREA e ISPRA, che prevede un ampio programma di cooperazione rivolto ai Paesi in via di sviluppo nei settori dell’innovazione agricola, lotta al cambiamento climatico, sviluppo di nuove tecnologie per la qualità del cibo e la nutrizione, gestione dei suoli e dell’acqua e qualità degli ecosistemi. “Grazie a questo Memorandum of Understanding con la FAO, che vede ISPRA aggiungersi a un ...