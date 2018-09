Sulla messa in sicurezza dei rifiuti nucleari troppi ritardi

Whatsapp - la paura corre Sulla piattaforma di messaggistica e si chiama Olivia : La paura invade Whatsapp. Ancora. Dopo Momo, la bambolina giapponese con un volto terrificante, il nuovo profilo creato per rubare dati personali agli utenti (spaventandoli) questa volta si chiama Olivia e prende di mira soprattutto gli adolescenti. Si tratta dell’ennesima fregatura buttata in gruppi e chat da hacker decisi a ingannare quanti più utenti possibile. Ogni volta la tecnica di “phishing” di chi sta dietro a queste truffe viene ...

Ascolti Tv 17 settembre 2018: boom di Ascolti per la fiction Rai La Vita Promessa Nella prima serata del 17 settembre tra i vari programmi televisivi ha, senza ombra di dubbio, trionfato la fiction messa in onda da Rai Uno e intitolata La Vita Promessa. Con la sua seconda puntata, La Vita Promessa, si aggiudica

Economia : Feldstein a 'Il Messaggero' - il vero obiettivo di Trump è fermare l'offensiva di Pechino Sulla tecnologia : Roma, 17 set 10:10 - , Agenzia Nova, - L'autunno caldo sul fronte dei dazi è già cominciato. Difficile prevedere come andrà a finire, viste le molte contraddizioni che hanno... , Res,

La Vita Promessa guida : tutto Sulla fiction di Rai 1 con Luisa Ranieri : LA Vita Promessa guida. Da domenica 16 settembre 2018 va in onda su Rai 1 la nuova fiction diretta da Riky Tognazzi prodotta da Rai fiction-Picomedia, Roberto Sessa e Max Gusberti. Di seguito la nostra guida con tutto quello che c’è da sapere sulla serie. La Vita Promessa: trama della fiction Luisa Ranieri è Carmela, una siciliana bella e risoluta, ma anche e soprattutto moglie innamorata e madre protettiva. ...

L'arcivescovo di Detroit tace Sulla messa arcobaleno : ... genere ed identità di genere - in special modo per le persone gay, lesbiche, bisessuali e transgender - all'interno della Chiesa cattolica e del mondo attraverso l'educazione, l'appoggio e il ...

Uomini e Donne Oggi, Federica Benincà: lungo messaggio sulla rottura tra il suo ex Marco Cartasegna e Soleil La notizia di Oggi ha sorpreso un po' tutti i fan di Uomini e Donne: Marco Cartasegna e Soleil Sorge si sono lasciati. L'annuncio è arrivato dall'italo-americana via social. Immediata la reazione di tanti beniamini della coppia

Temporali in arrivo Sulla costa apuana : emessa allerta gialla : Provincia - Torna il maltempo a Massa-Carrara. In particolare per la costa la Protezione Civile della Toscana ha emesso un codice giallo di allerta meteo per rischio idreogeologico idraulico e ...

Comune vieta la chat dei genitori. Giusto o sbagliato eliminare i messaggi Sulla scuola? : Avvertenza per chi non fosse inserito in alcuna chat scolastica o legata ai figli: non accettate, non date il vostro numero, non iscrivetevi. Non vi sarà in alcun modo di aiuto, anzi riempirà spazi della vostra vita che potrebbero tranquillamente trovare altro uso. Magari più divertente. Anche con altre chat di amici che davvero possono essere uno spasso. Quelle della scuola non lo sono mai perché chi c’è sempre qualcuno che la usa come mezzo ...

Higuain al Milan - Caressa svela un retroscena : “Ho letto un messaggio del Pipita Sulla Juve…” : Il passaggio di Higuain al Milan si è concretizzato da oltre un mese, ma c’è chi ancora parla dell’addio del Pipita alla Juventus. Ultimo, in ordine di tempo, il giornalista e telecronista Sky Fabio Caressa, che ha voluto svelare un interessante retroscena sulla vicenda che ha portato al trasferimento dell’attaccante argentino. Caressa su Higuain: “Lui voleva restare alla Juventus” Dagli studi di Sky ...

Fedez, video da brividi inedito sulla promessa a Chiara prima del sì. Cascata di lacrime e di commenti (oltre 15mila): il discorso del rapper, il pianto e la risposta di Chiara Fedez e Chiara Ferragni sono marito e moglie. Il matrimonio dell'anno si è celebrato ieri 1 settembre, ma le emozioni non sono ancora finite.

Runa Moccia - 17enne scomparsa : in Egitto col fidanzato?/ Asti - si accumulano i messaggi Sulla bacheca Facebook : Runa Moccia, 17enne scomparsa da Asti: la minorenne era ospite in una comunità della provincia. Sarebbe sparito nel nulla anche il fidanzato egiziano maggiorenne.(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 23:12:00 GMT)

Frana il costone Sulla spiaggia di Procida - il sindaco : 'Fondi Ue per la messa in sicurezza' : 'La zona Franata non era una zona interdetta al pubblico né considerata pericolosa. La nostra è un'isola fragile che meriterebbe un po' più di attenzione, abbiamo chiesto dei finanziamenti perché le ...

Protezione totale Sulla tracciabilità dei messaggi Whatsapp : la svolta di fine agosto : Arrivano notizie molto interessanti per quanto riguarda il futuro a medio termine di Whatsapp, una delle app più popolari non solo in Italia, ma in giro per il mondo. Nello specifico, in molti in questi anni si sono chiesti se sia possibile che un giorno la piattaforma consenta la tracciabilità dei messaggi, in modo tale da localizzare un mittente indipendentemente dal fatto che quest'ultimo decida o meno di condividere la propria posizione con ...

Il sito scandalistico americano TMZ ha pubblicato messaggi privati di Asia Argento sulla sua relazione con Jimmy Bennett, l'attore statunitense che Argento ha pagato dopo che lui le aveva chiesto un risarcimento per averlo aggredito sessualmente quando aveva 17 anni,