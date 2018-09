Sudamericano assale 19enne incinta | Mi ha messo le mani alla gola | voleva

ilgiornale

(Di martedì 25 settembre 2018) Sono da poco passe le otto e un quarto di domenica sera. Una ragazza di 19 anni sta scecndendo le scale della stazione di Canegrate, un paesino alle porte di Milano. E lì la attende un immigrato, probabilmente un, che si avventa su di lei per stuprarla.belva non importa nemmeno che la giovane sia, già al quinto mese di gravidanza. Come ricostruito attentamente dal Giorno, la getta a terra, la afferrae prova a violentarla con ferocia. Un rumore, probabilmente un passante, lo hain fuga dopo averle portato via il cellulare che aveva in mano.Ora la giovane è sotto choc. Pensa al bambino che ha in grembo efuria con cui l'assalitore le si è avventato addosso. È successo tutto all"improvviso. Prima ha sentito immigrato che la stava seguendo a distanza. Poi, tutto a un tratto, si è ritrovata a terra, impotente. "Mi ha afferrato, ...