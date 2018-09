STORIA Davanti al ' 68 senza timore | il Credo di Paolo VI

La STORIA Golden State killer - l’uomo che stuprava e uccideva le donne davanti ai loro compagni : Dal 1974 al 1986, i sobborghi residenziali di Sacramento (California) diventano il terreno di caccia del 'Golden State killer'. Entrato nottetempo nelle case di giovani coppie, dopo aver legato l'uomo si divertiva a stuprare la compagna davanti ai suoi occhi, per poi ucciderli entrambi. Inseguito per 40 anni dall'FBI è stato identificato solo nel 2018. Viveva poche porte più in là delle sue vittime.Continua a leggere