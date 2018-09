Stefano Bettarini e Nicoletta Larini si sono lasciati? Un falò per evitare la rottura

BOOM! Temptation Island Vip : la decisione di Stefano Bettarini : Nicoletta e Simona Ventura - Temptation Island Vip “Non riconosco la persona con la quale sono entrata”. E’ con queste parole che Nicoletta Larini chiede il falò di confronto anticipato con il fidanzato Stefano Bettarini, dopo quanto accaduto nei primi giorni che li hanno visti separati nei due villaggi di Temptation Island Vip. L’ex marito di Simona Ventura avrà accettato? DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi in ...

BOOM! Temptation Island Vip : la decisione di Stefano Bettarini : Nicoletta e Simona Ventura - Temptation Island Vip “Non riconosco la persona con la quale sono entrata”. E’ con queste parole che Nicoletta Larini chiede il falò di confronto anticipato con il fidanzato Stefano Bettarini, dopo quanto accaduto nei primi giorni che li hanno visti separati nei due villaggi di Temptation Island Vip. L’ex marito di Simona Ventura avrà accettato? DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi in ...

Temptation Island Vip/ Falò di confronto anticipato tra Nicoletta e Stefano Bettarini : svelata l'anticipazione : Temptation Island Vip, coppie e news. Falò di confronto anticipato tra Nicoletta Larini e Stefano Bettarini nella prossima puntata: ecco le anticipazioni(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 04:05:00 GMT)

TEMPTATION ISLAND VIP/ Crisi profonda tra Stefano Bettarini e Nicoletta Larini : lui torna sui social e... : TEMPTATION ISLAND Vip, coppie e news. Nicolò Ferrari di nuovo tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi: il tentatore replica alle critiche del web(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 15:02:00 GMT)

Temptation Island VIP - Nicoletta Larini fidanzata di Stefano Bettarini piange per la delusione - la Ventura la consola : Nicoletta Larini piange per Bettarini: le parole di Simona Ventura E’ quasi mezzanotte quando arriva a Temptation Island Vip il momento per Nicoletta Larini di vedere attraverso il tablet come si è comportato il suo fidanzato Stefano Bettarini. L’ex marito di Simona Ventura, come annunciato dalla stessa conduttrice, sembrerebbe essersi subito ambientato nel villaggio, tanto da aver legato con numerose tentatrici, in particolare con Elena. Con ...

Temptation Island Simona Ventura frecciatina a Stefano Bettarini : E’ andata in onda la prima puntata di “Temptation Island Vip” e finora l’aspetto più interessante sui social sembra essere la presenza di Stefano Bettarini accanto a quella dell’ex moglie Simona Ventura. Conosciamo alla perfezione l’esuberanza del Bettarini in tv e in effetti già dalla prima puntata non ha disatteso le aspettative degli spettatori più assetati di trash. Quando Stefano ha dichiarato durante il falò che tratta le sue donne come ...

Stefano Bettarini e Nicoletta Larini/ Quando la differenza d’età non era un problema (Temptation Island Vip) : Stefano Bettarini e Nicoletta Larini, la conduttrice Simona Ventura sarà di fronte all'ex marito e vedremo se questo sarà un problema o meno. (Temptation Island Vip)(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 15:13:00 GMT)

Chi è Nicoletta Larini - la fidanzata giovanissima di Stefano Bettarini : Bella e giovanissima, Nicoletta Larini è la fidanzata di Stefano Bettarini. L’ex marito di Simona Ventura ha scelto di partecipare insieme alla ragazza a Temptation Island Vip, per mettere alla prova il loro amore. A pesare fra i due infatti è la grande differenza d’età: Nicoletta ha 24 anni, mentre Bettarini 46. La coppia ha preso parte al reality proprio per capire se la relazione può continuare e ha un futuro. Classe 1994, ...

Simona Ventura a Mattino 5 : la pace ritrovata con Stefano Bettarini : Mattino 5: Simona Ventura racconta il rapporto con Bettarini A differenza di Barbara D’Urso che ha definito Temptation Island Vip “il programma della mia amica Maria De Filippi”, Simona Ventura è stata ospite a Mattino Cinque, mercoledì 19 settembre, e ha ricevuto i complimenti di Federica Panicucci per gli ottimi ascolti della prima puntata. SuperSimo ha definito il docu-reality dei sentimenti ma anche delle corna come un ...

Temptation Island Vip - la frecciatina di Simona Ventura al suo ex marito Stefano Bettarini : Martedì 18 settembre ha debuttato su Canale 5 Temptation Island Vip e finora l'aspetto più interessante analizzando il grado di engagement sui social sembra essere la presenza di Stefano Bettarini ...

Temptation island vip anticipazioni : Stefano Bettarini e Nicoletta Larini - falò anticipato? : È partita ieri sera su Canale 5 la prima edizione di Temptation island Vip (condotta da Simona Ventura) e già dalla première non sono mancate le prime sorprese: Fabio Esposito, ad esempio, non ha saputo reggere la lontananza dalla sua Marcella Esposito e ha chiesto il falò di confronto immediato dopo soli tre giorni passati all’interno del villaggio dei fidanzati. La donna, inconsapevole del fatto che il patron della CocoNuda intendesse ...

Stefano Bettarini E NICOLETTA LARINI/ "Non lo riconosco - mi fa soffrire" (Temptation Island Vip) : STEFANO BETTARINI e NICOLETTA LARINI, la conduttrice Simona Ventura sarà di fronte all'ex marito e vedremo se questo sarà un problema o meno. (Temptation Island Vip)(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 08:31:00 GMT)

Temptation Island Vip 2018 - Nicoletta in lacrime accusa Stefano Bettarini : 'E' abituato a trattare male le donne' : La storia d'amore tra Nicoletta e Stefano Bettarini sembra essere già in crisi. La coppia ha deciso di partecipare a Temptation Island Vip 2018 per capire meglio il loro rapporto. Ma mentre Bettarini ...

Temptation Island Vip 2018 - Nicoletta in lacrime accusa Stefano Bettarini : «E' abituato a trattare male le donne» : La storia d'amore tra Nicoletta e Stefano Bettarini sembra essere già in crisi. La coppia ha deciso di partecipare a Temptation Island Vip 2018 per capire meglio il loro rapporto. Ma mentre Bettarini ...