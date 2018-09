stata scelta la pellicola italiana in corsa per l' Oscar di miglior film straniero

Ilary Blasi afferma : 'Lasciare Le Iene è stata una scelta dolorosa' : Tutti sappiamo quanto Ilary Blasi, moglie del calciatore Francesco Totti e madre di tre figli, abbia rappresentato la punta di diamante nello show televisivo Le Iene, programma in onda da parecchi anni ormai, che ha raggiunto un notevole successo. Ma negli ultimi giorni arriva la conferma ad una delle notizie più impreviste del mondo della televisione: Ilary Blasi è pronta a lasciare Le Iene ed a cambiare vita. Al suo posto sara' Alessia ...

Ilary Blasi confessa : “Lasciare le Iene è stata una scelta dolorosa” : Ilary Blasi lascia le Iene e confessa: “È stata una scelta dolorosa” L’addio di Ilary Blasi a Le Iene è ormai stato confermato e ribadito in più occasioni nelle ultime settimane. Le voci sulla sua possibile sostituzione, infatti, sono diventate presto dei fatti concreti. Al suo posto, come in molti sanno, ci sarà Alessia Marcuzzi […] L'articolo Ilary Blasi confessa: “Lasciare le Iene è stata una scelta ...

Pessina : 'Ancelotti è stata una scelta oculata' : Ha rinnovato Koulibaly con un ingaggio da top player anche se poi sul mercato ha preso giocatori giovani com'è la sua politica. Il Napoli con i rinnovi ha sfiorato i 90 mlioni e comunque se la gioca ...

BAGNOLI/ Floro Flores - la scelta - politica - che può battere statalismo e ideologia : Il governo ha sostituito Salvatore Nastasi con Francesco Floro Flores nel ruolo di commissario per la bonifica di BAGNOLI. Una mossa promettente.

Caso Diciotti - Perché è stata scelta Rocca di Papa per i migranti anche se non è territorio del Vaticano : ... 27 agosto ndr, , abbiamo appreso dalle agenzie di stampa e dai telegiornali che circa cento dei migranti a bordo della nave Diciotti, per volontà della Santa Sede, saranno ospitati a "Mondo Migliore"...

Pirlo : “Niente nazionale? Non è stata una mia scelta” : "Il percorso del mio ritorno in nazionale si è interrotto non per mia volontà". La verità di Andrea Pirlo sul mancato ritorno in azzurro come vice Mancini. L'articolo Pirlo: “Niente nazionale? Non è stata una mia scelta” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Bari a De Laurentiis - Lotito : 'E' stata una scelta politica!' : Quella del sindaco è stata una scelta politica. Anche per il Bari ci ho messo la faccia, costituendo una società. C'è rammarico per un comportamento che non ritengo adeguato al mio ruolo. Ero qui ...