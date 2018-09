Stadio Roma | chiesta l' archiviazione per Giovanni Malagò

Inchiesta Stadio Roma - chiesta l’archiviazione per il presidente Coni Malagò : La Procura di Roma ha chiesto l’archiviazione per il presidente del Coni , Giovanni Malagò , accusato di corruzione nell’ In chiesta sul nuovo stadio che dovrebbe sorgere nella zona di Tor di Valle. L'articolo In chiesta stadio Roma , chiesta l’archiviazione per il presidente Coni Malagò proviene da Il Fatto Quotidiano.

Maratona - Flaminio - Stadio Roma : parla Frongia : Così Daniele Frongia , assessore allo Sport e ai Grandi Eventi di Roma Capitale, in un'intervista a Radio Radio. 'Ritardi per l'assegnazione del bando? Sui ritardi dobbiamo ricordare due punti sui ...

Nuovo look e agibilità stagionale per il 'Romagnoli'. Maio : 'Sullo Stadio investito un milione e duecentomila euro' : Lo stadio 'Nuovo Romagnoli' è pronto per ospitare degnamente le partite del Campobasso, dopo i lavori delle ultime settimane. La Commissione per i Pubblici Spettacoli ha concesso l'agibilita per 3.934 tifosi, suddivisi tra la Curva Nord , poco più di duemila, , 923 per la tribuna, cinquanta dei quali riservati, nell'anello inferiore, ai diversamente ...