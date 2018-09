Spread | perché è aumentato soltanto in Italia | e ora scende

Perché non dobbiamo avere paura dello Spread : Da un punto di vista strettamente tecnico, il dato non influisce direttamente sulla nostra economia Perché prende a riferimento due Paesi diversi con economie diverse . Anche la storia dell'aumento ...

Il giallo del BTp : perché lo Spread è sceso e il rendimento è (di nuovo) sopra il 3% : Il cambio del parametro di riferimento per il titolo italiano disorienta (per qualche ora) gli investitori. Ma è un fenomeno puramente tecnic0....

Spread e tattica nei rapporti con l'Ue : Salvini da 'sfascia-Ue' a responsabile - tutti i perché della svolta moderata : Una bella manciata di rassicurazioni per far calare lo Spread, un bel po' di tattica per superare il test della manovra economica nei rapporti con l'Ue, un pizzico di conforto anche per Confindustria, che infatti oggi tira un respiro di sollievo e non invoca più la piazza. Questi sono gli ingredienti: mescolare per bene, 'et voilà'! Ecco il nuovo Matteo Salvini, decisamente più di governo eppure ancora di lotta sotto ...

Perché la nuova asta BTp rischia di far impennare lo Spread anche oltre i «demeriti» dell’Italia : Giovedì 30 agosto il Tesoro collocherà ulteriori titoli decennali che a breve saranno presi come nuova misura per il calcolo del differenziale con la Germania. Con uno scarto di 18 punti rispetto al vecchio benchmark, quota 300 è più vicina...

Vi spiego perché l'Italia è al centro della guerra dello Spread : ... ben oltre le responsabilità dell'esecutivo Conte , al centro di uno scontro di geopolitica che sta usando lo spread dei Btp per ridisegnare gli equilibri contemporanei nel mondo post unilateralismo ...

Quanto ci costa lo Spread e perché è importante - : Quanto ci costa lo spread e perché è importante, a partire dalle conseguenze sulle famiglie e sulle imprese. Spiegato a tutti.

Spread in calo a 269 - Europa in recupero Perché questa crisi è diversa dal 2011 : Apertura positiva per le piazze europee, spinte dallo sprint di Tokyo che ha chiuso in progresso del 2,28 per cento. Il Btp guadagna 10 centesimi nel rapporto con il Bund tedesco

Lo Spread apre in calo a 269 punti Asta deserta per i Bot - Btp oltre il 3% Perché questa crisi è diversa dal 2011 : Unicredit cede il 2,58%. Euro debole, scende sotto 1,14 Asta specialisti, nessuna richiesta su 600 milioni di Bot

Legge di Bilancio - perché sui conti pubblici italiani lo Spread è in agguato : Francis Scott Fitzgerald disse: «Datemi un eroe, e vi scriverò una tragedia». I messaggi rassicuranti sulla prossima Legge di Bilancio si susseguono, a partire da quelli del ministro...

Spread : perché se aumenta ci rimettono le banche : Goldman Sachs: rendimenti in rialzo una mina sui bilanci. I tedeschi chiedono alla Bce a quale tasso del Btp gli istituti italiani rischiano il crac

Conti pubblici - Cottarelli ad Affari "Ecco perché lo Spread sale" : Torna a correre per la seconda seduta consecutiva sul mercato secondario il differenziale fra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi che ha chiuso a quota 254 punti, con il rendimento del decennale al 2,95%, dopo aver toccato però in giornata un massimo di 270 punti. Cosa sta succedendo allo spread, rispetto alla nuova normalità (prima delle elezioni viaggiava a quota 140 punti Segui su Affaritaliani.it

Borse e Spread - avvio d’agosto rovente. Ecco perché l’autunno potrebbe essere ancora più caldo : Si risveglia lo spread e l’euro si affloscia. I mercati asiatici soffrono e Oltreoceano, al boom di Apple fa eco il tonfo di Facebook. E dopo l’estate una serie di appuntamenti rischia di frenare l’andamento dei mercati: l’acuirsi della guerra commerciale, le oscillazioni delle valute, le misure delle banche centrali e la formazione della legge di bilancio in Italia, nel mirino di molti investitori ...

