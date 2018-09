Spider-Man è ancora una volta il gioco più venduto in UK

Hanno ucciso l’uomo ragno nel videogioco di Spiderman : le parole di Max Pezzali per l’omaggio agli 883 : Hanno ucciso l'uomo ragno nel videogioco di Spiderman rende omaggio alla musica degli 883. Il brano cult anni 90, con il quale Max Pezzali e Mauro Repetto diedero avvio a una carriera fatta di successi, approda nel prodotto Marvel reso disponibile a partire dal 7 settembre scorso con alcune frasi tratte dal brano. Il gioco è reso disponibile per PlayStation 4 e rappresenta un'esplorazione della Manhattan virtuale nella quale alcuni ...

Spider-Man mantiene la prima posizione nella classifica software italiana : Senza troppe sorprese, anche questa settimana l'apprezzato Spider-Man di Insomniac Games ha mantenuto la testa nella classifica software italiana.Il gioco ha già stabilito un importante record, vendendo 3.3 milioni di copie in 3 giorni e diventando così l'esclusiva PS4 venduta più velocemente fino ad oggi.Il podio della classifica italiana relativa alla week week 37 del 2018 è chiuso da Shadow of the Tomb Raider e NBA 2K19.

Spider-Man è "l'Iron Man dei videogiochi Marvel" : Sembra che nelle ultime due settimane tutti abbiano parlato solo ed esclusivamente di Marvel's Spider-Man. Questo è testimoniato dal grande successo riscosso dal titolo che è diventato il gioco first party di PlayStation venduto più velocemente, e dalle numerosi recensioni positive (avete letto la nostra recensione?).Ora, come segnala Dualshockers, è Bill Rosemann, direttore creativo di Marvel Games, a rispondere a un tweet di GameSpot facendo

I viaggi rapidi in Spider-Man hanno un tocco di genialità - editoriale : Ci sono poche ragioni per utilizzare i viaggi rapidi in Marvel's Spider-Man. Manhattan, così come la rappresenta Insomniac Games, è una metropoli sfavillante ma compatta: nessun punto della mappa è troppo distante dall'altro. E, cosa ancora più importante, in questo gioco spostarsi da A a B è un'autentica gioia. L'oscillazione della ragnatela è qualcosa di infinitamente piacevole, così come quel continuo delicato alternarsi di strade cittadine ...

Con 3.3 milioni di copie piazzate in tre giorni Spider-Man diventa l'esclusiva PS4 venduta più velocemente fino ad oggi : Sony Interactive Entertainment ha confermato che l'apprezzato gioco di azione avventura open world Spider-Man ha venduto 3,3 milioni di unità in tutto il mondo dal 7 al 9 settembre. Questo significa che non solo è stato infranto il record di God of War di SIE Santa Monica (3,1 milioni di unità vendute in tre giorni), ma che ora Spider-Man è l'esclusiva PS4 venduta più velocemente.Come segnala Gamingbolt, Sony ha anche osservato che un milione di ...

Marvel's Spider-Man nasconde un incredibile easter egg legato ad "Hanno Ucciso l'Uomo Ragno" degli 883 : Marvel's Spider-Man è una esclusiva PS4 che ha inevitabilmente attirato tutti i fan dell'Uomo Ragno e che propone diversi easter egg davvero molto curiosi. Un esempio è quello dei modelli orripilanti presenti sulle barche del gioco ma mentre in quel caso era tutta farina del sacco di Insomniac Games, il particolare riferimento di cui vi parliamo oggi è di ben altra natura.DrCommodore.it ha segnalato un video davvero curioso pubblicato dal canale ...

Insomniac Games : "vogliamo mantenere i giocatori impegnati nel nostro universo di Spider-Man" : Marvel's Spider-Man è disponibile solo su PS4 da una settimana, ma ciò non ha impedito a molti di guardare già al futuro della serie.Parlando con IGN, Bryan Intihar di Insomniac Games, creative director di Spider-Man, non poteva certamente confermare alcun tipo di sequel in lavorazione, ma ha spiegato che il team di sviluppo intendeva lasciare i giocatori con alcune domande alla fine dell'avventura."Volevamo lasciare delle domande ai giocatori, ...

Silver Sable aveva inizialmente un ruolo più importante in Spider-Man : A quanto pare sono in moltissimi a pensare che Marvel's Spider-Man sia un grande gioco. Ha avuto un ottimo successo sia dal punto di vista della critica che da quello commerciale. Detto questo, ci sono alcune critiche al progetto di Insomniac, una delle quali è che alcuni personaggi secondari sono stati messi "un po' da parte". Silver Sable è tra questi. Apparentemente, la sua trama inizialmente aveva molta più profondità.Come riporta ...

Il raduno di Spider-Man organizzato da Marvel e Sony batte ogni record : Marvel's Spider-Man sta sbancando in termine di vendite, ma a quanto pare oltre che sforare i record di vendita Sony è intenzionata a comparire anche in un'altra tipologia di record, quella dei Guinness World record.Come riporta VG247 infatti, a Stoccolma, in occasione del Stockholm Comic Con, Marvel e Sony hanno radunato la bellezza di 547 cosplayer nei panni dell'amichevole ragno di quartiere. Si tratta del "più grande raduno di persone ...

Marvel e Sony infrangono un Guinness World Record per Spider-Man : Lo abbiamo potuto sperimentare in patria con l'incredibile installazione nella Darsena di Milano per Spider-Man, se Sony vuole promuovere una sua esclusiva lo fa in grande stile, ma forse in pochi si sarebbero aspettati che una nuova iniziativa avrebbe addirittura coinvolto un Guinness World Record.Come riporta VG24/7, nel corso dello Stockholm Comic-Con, Marvel e Sony hanno riunito nella stessa stanza la bellezza di 547 persone tutte vestite ...

Venom nel futuro di Spider-Man PS4? La risposta di Insomniac : Si moltiplicano di giorno in giorno le voci e i pareri su Spider-Man PS4, un'esclusiva per la console Sony che ha letteralmente fatto impazzire i giocatori, siano essi fan dell'Uomo Ragno o neofiti nell'universo Marvel. Di volta in volta emergono nuove scoperte sul gioco: easter egg, segreti, potenziamenti e quant'altro. Gli sviluppatori di Insomniac, il team che ha curato lo sviluppo del titolo dopo aver sfornato autentici capolavori come ...

Il creative director di Spider-Man spiega perché sono state incluse sezioni di gameplay nei panni di Mary Jane : A quanto pare, sembra che sia sempre stata una parte del piano di Insomniac avere Mary Jane come personaggio giocabile in Spider-Man. Le sezioni di gioco che coinvolgono il personaggio sono ben fatte, ma ci sono state molte persone a cui queste parti sono piaciute un po' meno.Come segnala Gamingbolt, potrebbe essere comprensibile che ad alcuni giocatori non piacessero queste sezioni, in cui l'azione è improvvisamente rallentata, ma gli ...

Il sequel di Marvel’s Spiderman potrebbe includere anche Venom : Marvel’s Spiderman è uscito in esclusiva Playstation 4 lo scorso 7 Settembre ed ha fatto parlare moltissimo di se in quanto si presenta come un gioco davvero eccellente. Insomniac quindi ha fatto davvero colpo questa volta, inoltre il direttore creativo Bryan Intihar durante una intervista per il canale Youtube “Kinda Funny Games” si è fatto scappare diverse rivelazioni molto importanti riguardo la tuta da simbionte di ...

