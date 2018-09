Sondaggi nuovo segretario Pd | Zingaretti stacca tutti

Mentre Fico prova di nuovo a fare il compagno - la Lega prende il largo nei Sondaggi : Per la cronaca il Pd rimane stabile al 17%, Mentre Forza Italia ormai corre verso la dissoluzione, indicata intorno al 7%. Il problema dei 5 Stelle, come sottolineato dalle parole di Fico , è credere ...

Sondaggi POLITICI/ Crisi Pd - il 47% sceglie la coalizione con M5s per uscirne : il 19% per un nuovo ‘Nazareno’ : SONDAGGI POLITICI , intenzioni di voto e ultime notizie: Tecnè choc, "M5s al 45%, Pd 7% e FI al 3%", ma è solo una grande bufala d'estate. Crisi Pd: da dove ripartire?(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 09:40:00 GMT)

LineageOS apre la caccia a opinioni e suggerimenti col nuovo Sondaggi o Estivo : Ritorna anche quest'anno il Sondaggio Estivo di LineageOS . L'obiettivo è sempre lo stesso: ascoltare il parere degli utenti della celebre custom ROM per migliorare gli sviluppi futuri e direzionare al meglio la propria roadmap. Aperto ieri, il secondo Summer Survey del team rimarrà disponibile e compilabile da chiunque ancora per quattro settimane. L'articolo LineageOS apre la caccia a opinioni e suggerimenti col nuovo Sondaggio Estivo proviene ...

Calciomercato Napoli – Spunta un nome nuovo per l’attacco : Sondaggio per Alvaro Morata : nuovo nome per il Calciomercato del Napoli: per l’attacco Spunta la suggestione legata ad Alvaro Morata, bomber spagnolo sempre più lontano dal Chelsea Dopo aver puntellato la rosa con alcuni acquisti funzionali e necessari, ma non proprio di primo piano, il Calciomercato del Napoli ha bisogno del colpo da novanta, della classica ‘ciliegina sulla torta’. Vista l’insistenza di rumor sul reparto offensivo, ...