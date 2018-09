SNK pensa al reboot di Metal Slug

gamerbrain

: SNK pensa a un reboot di Metal Slug? - infoitscienza : SNK pensa a un reboot di Metal Slug? - Ghido85 : RT @spaziogames: Voi lo vorreste? - spaziogames : Voi lo vorreste? -

(Di martedì 25 settembre 2018) Coloro che sono cresciuti nelle sala giochi degli anni 80/90, sicuramente conosceranno il celebre, noto per i centinaia e centinaia di gettoni spesi da adolescenti e giovani dell’epoca, al punto da meritare il titolo di “mangiasoldi”.tornerà con un? Nel corso degli anni abbiamo assistito allo sviluppo di 9(inclusi X e XX) oltre l’Antologia ed altre collection, nonostante ciò è trascorso diverso tempo dall’ultima volta che abbiamo visto un nuovo titolo della serie, per questo motivo Yasuyuki Oda, il Deputy General Manager della divisione videogiochi di SNK ha espresso il desiderio di riportarlo alla luce, affermando: Se facessimo undii giocatori sarebbero contenti di ritrovarsi le meccaniche di gioco che lo hanno reso famoso? un colpo e sei morto oggi come verrebbe ...