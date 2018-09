Sky | ecco le novità in onda e on demand a ottobre

Ecco #CesenaStories - un docu-reality Sky sulla nuova vita del club in Serie D : Il Cesena riparte dalla Serie B, ma l’orgoglio bianconero e di tutti i sostenitori resta intatto Nasce proprio con l’obiettivo di raccontare la nuova vita che il club romagnolo si trova a vivere dopo diversi anni trascorsi tra Serie A e Serie B. Grazie al supporto di Sky ogni settimana sono stati infatti programmati due […] L'articolo Ecco #CesenaStories, un docu-reality Sky sulla nuova vita del club in Serie D è stato ...

XFactor 12 - ecco perché il rassicurante programma di SkyUno dovrebbe pensionarsi per un paio di anni almeno (e lasciare il posto a una sua variante) : A meno di non avere un account Twitter e di non seguire l’hashtag #XF12 (anzi, complimenti al team social del programma di SkyUno: bravi), il talent musicale, così com’è, non ha più molto senso. Un attacco doloroso, certo, ma è bene andare subito al sodo. Intendiamoci, si tratta di uno show estremamente rassicurante e la gente, si sa, ha un grande bisogno di essere rassicurata. XFactor è un appuntamento fisso, immancabile, ...

Sky - ecco la Cam per il digitale terrestre : disponibile a 79 - 90 euro : La pay Tv di Murdoch amplia la sua proposta ed è ora disponibile anche via fibra e digitale terrestre L'articolo Sky, ecco la Cam per il digitale terrestre: disponibile a 79,90 euro è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

La Ricerca vocale su Sky Q è arrivata : ecco come funziona - : ... se chiediamo " mostra valentino Rossi " troviamo una marea di contenuti di Sky Sport dalle interviste ai reportage ai documentari "storici". " Avvia Sky TG 24 " apre il canale e la trasmissione ...

Ecco la Bregagno Sky race Presente un cast di livello : Arianna Oregioni, Elisa Desco e Lorenza Combi nel femminile; i fratelli Mattia e Alessandro Bonesi, Valentino Speziali e Mirko Bertolini nel maschile. Con il punto di domanda per Marco De Gasperi che ...

Calcio in Tv : i costi per guardarlo sono raddoppiati. Ecco tutti i dati tra Sky e Dazn : Il nuovo scenario televisivo, con la messa in onda delle partite divisa tra Sky e Dazn, comporterà rincari per tifosi e appassionati intenzionati a seguire in tv il campionato italiano di Calcio 2018/...

Serie A - il calendario DAZN e Sky ecco le partite e dove verranno trasmesse : La programmazione tv completa della Serie A tra la 4^ e la 19^ giornata: su Sky Juventus-Napoli e Inter-Milan, a DAZN Juventus-Roma Oggi la Lega di Serie A ha comunicato date e orari degli anticipi e dei posticipi del campionato. Oltre a ciò è stata comunicata la programmazione tv delle diverse partite: in sostanza l’assegnazione di ogni gara a Sky o DAZN. Quest’ultimo può contare sulla gara delle 20.30 del sabato, oltre che su due match della ...

La guida Sky in Italia e in Europa di Inter - Napoli - Roma - Juventus - Milan e Lazio : ecco come seguirle fino a fine 2018 : Segui la tua squadra in Italia e in Europa sui canali di Sky Sport. ecco la guida alle 97 partite che Inter, Napoli, Roma, Juventus, Milan e Lazio giocheranno in diretta su Sky nel girone d'andata della Serie A e nelle fasi a gironi della nuova Champions League ...

Da oggi è possibile registrare le chiamate su Skype - ecco come : Microsoft l’aveva promessa poco più di un mese fa, e finalmente ora è arrivata: la possibilità di registrare chiamate e videochiamate effettuate su Skype da oggi è realtà per chiunque scarichi la nuova versione dell’app di messaggistica istantanea, o quasi. Paradossalmente infatti la nuova funzione è al momento disponibile sugli smartphone e tablet Android e iOS, nonché su computer laptop e desktop ad eccezione però di quelli dotati ...

Monica LewinSky trattative in corso per entrare in un reality show. Ecco di cosa si tratta : Ha da poco compiuto 45 anni, ma vent'anni fa, circa, è stata una delle donne più famose del mondo. Stiamo parlando di Monica Lewinsky, l'indimenticabile stagista che ha causato...

Diritti tv della Serie A : ecco perché l'Antitrust indaga su Sky e Dazn : Nel mirino dell'Autorità non ci sono, per ora, i problemi di fruizione del prodotto su Dazn , che nelle prime settimane di diretta delle partite di Serie A, debutto con Lazio-Napoli, poi Sassuolo-...

Milan-Roma - diretta tv Sky o Dazn? Ecco dove vedere il match : Milan-Roma sarà il primo anticipo della terza giornata di Serie A. Il match è fissato per venerdì 31 agosto, con calcio d’inizio alle ore 20.30. Dopo la sconfitta contro il Napoli all’esordio, la squadra allenata da Gattuso punta a rifarsi già contro i giallorossi, che segnerà il debutto stagionale dei rossoneri a San Siro. Di seguito, tutte le informazioni su dove vedere la partita. diretta tv Milan-Roma A differenza del match ...

Antitrust su Sky e Dazn/ Le piattaforme hanno violato i diritti dei consumatori - ecco il perché : Nel mirino dell'antitrst ci sono Sky e Dazn. Entrambe le piattaforme avrebbero creato messaggi poco chiari per poter raggiungere un maggior numero di clienti(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 00:18:00 GMT)

Champions League torna su Sky : ecco i preliminari di ritorno : I preliminari e tutte le partite della UEFA Champions League 2018 tornano in esclusiva assoluta su Sky: ecco tutti gli appuntamenti C’è grande attesa per il ritorno dei preliminari della UEFA Champion League 2018. La Coppa dei Campioni d’Europa torna in esclusiva assoluta su Sky che ha acquistato i diritti per la messa in onda di tutti i match del più prestigioso torneo di calcio per le prossime tre stagioni. Champions League 2018 in ...