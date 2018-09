Sindrome dell’intestino corto | dieta | sintomi | terapie

dilei

(Di martedì 25 settembre 2018) Ladell’intestinoè una malattia che colpisce moltissime persone, ma che pochi conoscono. Questa patologia provoca il mancato assorbimento dei nutrienti che assumiamo attraverso l’alimentazione. Le cause sono legate solitamente all’asportazione chirurgica di una zona dell’intestino tenue in seguito a complicanze dovute al Morbo di Crohn, a neoplasie, a lesioni intestinali o ad obesità grave. A volte ladell’intestinopuò essere causata anche da un difetto congenito in cui questo organo risulta poco efficiente e breve, in tal caso riguarda solitamente i bambini, che nascono con questo problema. Solitamente l’intestino tenue di un adulto è lungo 6-7 metri e possiede un diametro di 2,5 centimetri. Chi è affetto dalladell’intestinone possiede il 50% in meno. Questo eccessivo accorciamento causa un ...