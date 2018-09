Simona Ventura consola e ringrazia | il gesto di Nicoletta per il figlio accoltellato

Simona Ventura vs Stefano Bettarini - consola Nicoletta Larini/ Rivive il passato... (Temptation Island Vip) : Simona Ventura , la regina del programma di Canale 5 sarà chiamata stasera subito a una dura prova che riguarda il suo ex marito Stefano Bettarini . (Temptation Island Vip) (Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 00:01:00 GMT)

Simona Ventura VS STEFANO BETTARINI - CONSOLA NICOLETTA LARINI/ "Se fossi fuori..." (Temptation Island Vip) : SIMONA VENTURA , la regina del programma di Canale 5 sarà chiamata stasera subito a una dura prova che riguarda il suo ex marito STEFANO BETTARINI . (Temptation Island Vip) (Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 23:25:00 GMT)

Temptation Island Vip – Seconda puntata del 25 settembre 2018 – Simona Ventura accoglie le coppie di famosi - tra cui l’ex marito e la sua giovane fidanzata. : Ad un mese e mezzo dal termine della quinta serie della versione tradizionale, finalmente l’attesa è finita e questa sera su Canale5 debutta la prima edizione di Temptation Island Vip. Questa sera in prima serata va in scena la Seconda puntata . La prima ha catturato circa 4,5 milioni di telespettatori con il 19,9% di share. Novità […] L'articolo Temptation Island Vip – Seconda puntata del 25 settembre 2018 – Simona Ventura accoglie ...

Simona Ventura / Come reagirà al falò tra Stefano Bettarini e Nicoletta Larini? (Temptation Island Vip) : Simona Ventura , la regina del programma di Canale 5 sarà chiamata stasera subito a una dura prova che riguarda il suo ex marito Stefano Bettarini . (Temptation Island Vip) (Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 07:43:00 GMT)

Temptation Island Vip - la clamorosa anticipazione : quali coppie scoppiano - la vendetta di Simona Ventura : Siamo solo alla seconda puntata di Temptation Island Vip , in onda martedì 25 settembre, ma dal web sono già trapelate le prime anticipazioni sulla fine della trasmissione. In anteprima, quindi, ...

Temptation Island Vip : Simona Ventura è un ‘falò’ in piena con Bettarini e la fidanzata – Video : Simona Ventura al falò con Bettarini - Temptation Island Vip Il conduttore a Temptation Island Vip (come nella versione classica) gioca un po’ in sottrazione; il suo ruolo, più che quello del presentatore, è quello del confidente, di colui che raccoglie pensieri, stati d’animo, decisioni e confessioni da parte delle coppie che hanno deciso di mettere alla prova il loro amore, senza dare giudizi né ’sentenze’. Se, però, ...

'Ogni volta che...' : Heather Parisi - la pugnalata a Simona Ventura mentre va in onda Temptation Island : Il sito TvBlog ha spulciato tra i commenti alla prima puntata di Temptation Island Vip quello di Heather Parisi . Ecco cosa ha scritto mentre andava in onda il reality show condotto da Simona Ventura :...

Temptation Island Simona Ventura frecciatina a Stefano Bettarini : E’ andata in onda la prima puntata di “Temptation Island Vip” e finora l’aspetto più interessante sui social sembra essere la presenza di Stefano Bettarini accanto a quella dell’ex moglie Simona Ventura. Conosciamo alla perfezione l’esuberanza del Bettarini in tv e in effetti già dalla prima puntata non ha disatteso le aspettative degli spettatori più assetati di trash. Quando Stefano ha dichiarato durante il falò che tratta le sue donne come ...