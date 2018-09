Silvio Berlusconi nuovo patron del Monza - venerdì l'annuncio ufficiale : Il nuovo ingresso nel mondo del calcio di Silvio Berlusconi è ufficiale. L'ex presidente del Milan, dopo aver vinto tutto ciò che si può vincere alla guida del club rossonero in 29 anni dal 1986 al 2015 8 scudetti, 1 Coppa Italia, 6 Supercoppe Italiane, 5 Coppe dei Campioni-Champions League, 5 Supercoppe d'Europa, 2 Coppe Intercontinentali ed 1 Mondiale per club ha scelto di riprovarci nel mondo del calcio [VIDEO], ma anche di non allontanarsi ...

Silvio Berlusconi si riprende la scena politica e annuncia : 'In campo per le Europee' : 'E' stato come un film dell'orrore' racconta il medico picchiato con la moglie, tagliato il lobo dell'orecchio destro, in casa durante una violenta rapina -

Tripodi - FI - : "saremo in campo con Silvio Berlusconi per parlare all'altra Italia" : Maria Tripodi "Il Manifesto della libertà presentato a Fiuggi da Silvio Berlusconi , è l'emblema della visione politica di un grande leader che ha a cuore il presente e il futuro dell'Italia, un Paese immobile che giorno dopo giorno sconta l'incapacità dei pentastellati al governo". Lo dichiara Maria Tripodi ...

Silvio Berlusconi : "Governo nemico della libertà" : "Questo governo e soprattutto i Cinque Stelle, sono nemici della libertà". Lo afferma Silvio Berlusconi nel suo intervento alla kermesse organizzata da Antonio Tajani. "Leggiamo annunci che - aggiunge - attaccano la libertà dei cittadini".Per il presidente di Forza Italia il Movimento 5 Stelle è nemico degli imprenditori. Lo è ancor di più della sinistra: "Ci sono due squadre, una della Lega, che si è ...

Silvio Berlusconi : “M5s erede della peggiore sinistra - Casalino dovrebbe andare a casa” : Il leader di Forza Italia torna a parlare in pubblico e da Fiuggi attacca duramente il Movimento 5 Stelle: "Si sta rivelando peggio di quanto immaginavamo, peggiore della sinistra, nemico delle imprese e delle infrastrutture del Paese, propenso a fare le nazionalizzazioni e decreti che chiama dignità, ma non hanno nulla di dignitoso".Continua a leggere

Bruno Vespa : 'Luigi Di Maio pensa a Silvio Berlusconi come la moglie tradita ma non è così' : A Luigi Di Maio piace considerare Silvio Berlusconi 'come la moglie che accetta il tradimento del marito', scrive Bruno Vespa su il Giorno . 'Temiamo che in cuor suo la pensi all'opposto: se non farà ...

Giancarlo Giorgetti stoppa Silvio Berlusconi : 'Lega e M5S governeranno per 5 anni' : Piano a dire che il centrodestra è rinato. Pochi minuti dopo la fine del vertice di giovedì ad Arcore tra Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni , infatti, il sottosegretario alla ...

Silvio Berlusconi - il piano rischiosissimo per salvare Forza Italia : cosa vuole rubare a Matteo Salvini : ... nel ruolo di opposizione, intercettare l'elettorato che viene deluso dalla politica di questo governo, per mantenerlo nel recinto della coalizione di centrodestra'.

Silvio Berlusconi vuole il 95% del Monza : spunta il nome dell'allenatore : Novità sul fronte calcistico per Silvio Berlusconi . L'ex presidente del Milan ha deciso di comperare il Monza non più solo al 70% ma al 95%. Ad annunciarlo è lo stesso Nicola Colombo , l'attuale ...

Incontro Salvini-Berlusconi - ecco le garanzie chieste da Silvio. Di Maio tranquillo… sarà vero? : Incontro Salvini-Berlusconi, Di Maio: “Fastidio? No”. Ma lo staff: “Forte irritazione che si parli di garanzie su Mediaset” “Fastidio? Assolutamente no“. Il vicepresidente del ConsiglioLuigi Di Maio non pare preoccupato dall’Incontro faccia a faccia tra il suo socio di governo Matteo Salvini e l’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Una linea ufficiale che nel M5s è confermata anche dalla risposta di un altro ministro, Barbara Lezzi: ...

Feltri : “Pd? Si scioglierà da solo. Renzi è stato ammazzato dai suoi e da Berlusconi. Silvio? Ha perso lucidità - è fuori gioco” : “Pd? Si scioglierà da solo senza forzature. Nel futuro del Pd c’è solo una tomba”. Sono le parole del direttore di Libero, Vittorio Feltri, nel corso de L’Aria che Tira (La7), a proposito della proposta recente del presidente del Pd, Matteo Orfini. “Il Pd è un partito di retroguardia” – continua – “non si è mai rinnovato e cavalca luoghi comuni e banalità. E cosa fa? Restaura la bottega, ma resta sempre una bottega oscura. Il loro 17% ai ...

Prove d'intesa tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini : Prove d'intesa tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini nel vertice serale ad Arcore. Sul tavolo dell'incontro, durato circa due ore e al quale hanno preso parte anche Antonio Tajani e Giancarlo ...

Silvio Berlusconi - il 'segnale' da Matteo Salvini : 'Da lui mi posso fidare' - perché ora Luigi Di Maio trema : 'Di lui mi posso fidare'. Silvio Berlusconi ha ricevuto da Matteo Salvini , nero su bianco, il segnale che attendeva: l'alleanza tra Lega e Forza Italia è ancora viva, e soprattutto c'è la garanzia da ...

Silvio Berlusconi - il sondaggio di Ilvo Diamanti sul gradimento personale : il bruttissimo segnale : Brutte notizie per Silvio Berlusconi . Quanto pesa il suo silenzio politico nel gradimento degli italiani? Tanto, per Forza Italia : secondo il sondaggio di Ilvo Diamanti su Repubblica , il partito ...