Sicurezza : sindaco Verona - finalmente regole chiare e pene più severe (2) : (AdnKronos) - "Il messaggio che deve passare, e che grazie a questo decreto potremo applicare con maggior forza, è che vige la tolleranza zero per chi delinque, a prescindere dalla sua nazionalità. Ecco perché era necessario lanciare un segnale importante anche a chi è sul nostro territorio in attes

Sicurezza : sindaco Vicenza - segna cambio di rotta importante : Vicenza, 25 set. (AdnKronos) - "E’ un decreto che aspettavamo e che segna un cambio di rotta importante sulla Sicurezza. I danni che ha fatto una politica di buonismo sono sotto gli occhi di tutti, questo decreto cerca di mettere ordine, con regole chiare e principi condivisibili e con la volontà pr

Nuova spaccata in un bar di Ceriano. Il sindaco : 'Confidiamo nel Decreto Sicurezza' : Nuova spaccata al bar in piazza Diaz Prima in via Cadorna, mercoledì una Nuova spaccata ai danni di un bar. E' successo intorno alle 3.30, quando un furgone si è scontrato contro la serranda dell' ...

Strage di Viareggio - sindaco incontra Rfi per l’Osservatorio Sicurezza. Familiari vittime : “Loro condannati. Così ci umilia” : Un incontro a porte chiuse, organizzato senza pubblicità, si è tenuto mercoledì, a Viareggio, tra il sindaco Giorgio Del Ghingaro e due rappresentanti di Rete Ferroviaria Italiana, una delle aziende condannate in primo grado dal Tribunale di Lucca per il disastro ferroviario del 29 giugno 2009, quando un treno carico di gpl deragliò all’altezza della stazione, e la fuoriuscita di gas causò un incendio esplosivo che investì strade e case, ...

Vicenza : missione del sindaco a Roma per infrastrutture e Sicurezza (3) : (AdnKronos) - Tre, nel dettaglio, le richieste avanzate: il potenziamento dell’organico della polizia e dei vigili del fuoco che operano in città, ossia di tutti coloro che sono chiamati a garantire ordine e sicurezza; un’attenzione particolare su Campo Marzo e su altre aree critiche di Vicenza, con

Vicenza : missione del sindaco a Roma per infrastrutture e Sicurezza (2) : (AdnKronos) - Nel pomeriggio la delegazione vicentina si è recata al Viminale alla presenza del ministro per gli Affari Regionali, Erika Stefani, e del segretario cittadino della Lega Matteo Celebron per un incontro dedicato alla sicurezza con il ministro dell’Interno Matteo Salvini “Un confronto po

Vicenza : missione del sindaco a Roma per infrastrutture e Sicurezza : Vicenza, 11 set. (AdnKronos) - Prima missione Romana per il sindaco Francesco Rucco impegnato oggi su due fronti: le grandi infrastrutture e la sicurezza. Accompagnato dall’assessore alle infrastrutture Claudio Cicero e dal capo di gabinetto Luca Milani, Rucco ha incontrato questa mattina l’ingegner

Frana il costone sulla spiaggia di Procida - il sindaco : 'Fondi Ue per la messa in Sicurezza' : 'La zona Franata non era una zona interdetta al pubblico né considerata pericolosa. La nostra è un'isola fragile che meriterebbe un po' più di attenzione, abbiamo chiesto dei finanziamenti perché le ...

Strage Viareggio - sindaco al ministero : ‘Osservatorio Sicurezza con Ferrovie’. Parenti vittime : ‘No azienda condannata’ : E’ guerra fredda tra i familiari delle vittime della Strage di Viareggio e il sindaco Giorgio Del Ghingaro. A incrinare i rapporti, l’invito in città, per un confronto sulla sicurezza del trasporto di merci pericolose, che il primo cittadino ha esteso a Ferrovie dello Stato, tra le aziende condannate in primo grado per il disastro ferroviario, provocato dal deragliamento di un treno merci che trasportava gpl, in cui persero la vita 32 abitanti, ...

Clamoroso a Messina - il Sindaco chiude tutte le scuole : verifiche di Sicurezza in corso [DETTAGLI] : Clamorosa decisione del Sindaco di Messina, Cateno De Luca: chiuse tutte le scuole della città. La decisione è stata presa dal primo cittadino che ha firmato una ordinanza indifferibile e urgente che riguarda i plessi scolastici di competenza della Città metropolitana e del municipio di Messina. Il provvedimento arriva dopo i sopralluoghi effettuati dal Sindaco nelle ultime 48 ore e dal confronto, avvenuto stamattina, con il responsabile ...

Messina - sindaco chiude tutte le scuole : verifiche Sicurezza : Chiuse tutte le scuole a Messina per verifche sulla sicurezza. La decisione è stata presa dal sindaco, Cateno De Luca, che ha firmato un'ordinanza indifferibile e urgente che riguarda i plessi ...

Campi rom e Sicurezza - Salvini incontra il sindaco Raggi : 'Corte suprema non fermerà la legalità : 'A me interessa che la legalità sia ripristinata a prescindere dalle lettere delle corti. È una Corte curiosa che ci mette alcuni anni per arrivare al alcune sentenze e una manciata di minuti per ...

Verona : sindaco consegna a Salvini il 'pacchetto Sicurezza' per la città (2) : (AdnKronos) - Risorse. La richiesta di una deroga per lo sblocca vigili, cioè la possibilità di assumere nuovi agenti di polizia locale togliendoli dal computo generale dei dipendenti degli enti locali. Per il Comune di Verona, che ha le risorse per farlo, vorrebbe dire avere più vigili e nello stes