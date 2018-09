Marche - il 28 settembre SHARPER -la Notte Europea dei Ricercatori : Non mancherà l'area bimbi con la scienza delle bolle, lo spettacolo della chimica per i piccoli, la salute 10 e Lode e un laboratori sul cibo e poi lo spazio dedicato ai due Poli, ai mondi sommersi e ...

SHARPER – Notte Europea dei Ricercatori : tutti i colori della ricerca in 12 capoluoghi di provincia di 8 regioni : È stata presentata stamani (12 settembre) alla sala della Comunicazione del Ministero dell’Istruzione, Università e ricerca a Roma l’edizione 2018 di SHARPER (SHAring Researchers’ Passions for Evidences and Resilience), uno dei progetti italiani della Notte Europea dei ricercatori sostenuti dalla Commissione Europea. “ricerca e innovazione sono al centro dello sviluppo del paese e senza questi non c’è cambiamento e per questo tutti ...