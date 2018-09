Settembre nero degli italiani | 120 000 a letto con la febbre ' Colpa degli sbalzi di

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 22 Settembre : Le 12 promesse non mantenute. Legge Fondazioni - Antimafia - accise - pensioni d’oro - articolo 18 - Fornero : Bilanci – Tutti gli impegni di Salvini e Di Maio Governo: 12 promesse tradite da 5Stelle e Lega in 110 giorni accise, Legge Fornero, Buona Scuola, Ilva, Lavoro: lo scarto tra le parole e i fatti di Tommaso Rodano Forchettoni senzatetto di Marco Travaglio Mi scuso in anticipo con il bel Beppe Severgnini se oggi mi occupo di Roberto Formigoni: non vorrei pensasse che ne sono “ossessionato”, come a suo dire lo sarei della Boschi (cioè: ...

Scioperi Ryanair - rischio 'venerdì nero' per il 28 Settembre. Ma la compagnia : 'Nessun caos' : Si preannuncia un venerdì nero per chi viaggia a fine mese, con uno sciopero a tappeto di Ryanair indetto per il 28 settembre in Italia, Spagna, Belgio, Olanda e Portogallo. La maxi protesta, già ...

AUTOSTRADE - BOLLETTINO VIABILITÀ 1 Settembre : TRAFFICO DA BOLLINO NERO/ Ultime notizie : 12 km di coda su A14 : AUTOSTRADE, TRAFFICO da BOLLINO NERO: BOLLETTINO VIABILITÀ 1 SETTEMBRE. Ultime notizie: 8 km di coda sull'A22, BrenNERO-Modena, in direzione Emilia Romagna, per un incidente(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 12:30:00 GMT)

Vela – Regata del Conero - il 30 Settembre l’appuntamento con l’edizione 2018 : Tra i premi della Regata del Conero un’automobile Kia Picanto, uno scooter Yamaha e un bracciale in diamanti E’ fissato per domenica 30 settembre 2018 l’appuntamento con la Regata del Conero, iconica Regata su un percorso di circa 12 miglia lungo l’incantevole Riviera del Conero, che ogni anno richiama oltre 200 imbarcazioni da tutta Italia. Giunta alla diciannovesima edizione, la manifestazione organizzata dalla ...

Settembre nero per Ryanair - trattative interrotte coi piloti : Niente di fatto nella trattativa tra Ryanair e il sindacato dei piloti irlandesi. Il negoziato, che durante la settimana aveva subito un'accelerazione e sembrava prossimo al raggiungimento di un ...

Governo - dalla Flat tax alla Fornero al decreto migranti : tutti i nodi rimandati a Settembre : decreto Dignità e taglio dei vitalizi. L’attuazione del programma di Governo della maggioranza giallo-verde si ferma per ora qui. Immigrazione, sicurezza, Flat tax, superamento della legge Fornero, reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza: il grosso delle promesse elettorali divenute punti del contratto di Governo è rimandato a settembre ...