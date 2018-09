Serie C | Berlusconi | è fatta per il Monza Fininvest rileva il 100% del club

Le notizie più importanti del giorno – Caos Juventus e Serie B - il Monza a Berlusconi : Le notizie più importanti del giorno – La Juventus si prepara a scendere in campo per la giornata di Champions League, il club bianconero impegnato nella gara contro il Valencia, l’intenzione è quella di iniziare la competizione con un risultato positivo. Nel frattempo emergono dubbi sul club bianconero che potrebbero portare conseguenze per il futuro. I bianconeri sono stati protagonisti dell’ultima finestra di mercato, spesi ...

Colombo : 'Berlusconi-Monza - si chiude entro fine mese. Sogniamo la Serie A' : Silvio Berlusconi e Adriano Galliani si preparano al ritorno del calcio . Manca sempre meno al loro sbarco a Monza , come ammesso alla Gazzetta dello Sport da Felice Colombo , presidente del 'Milan della stella' e padre dell'attuale numero uno del club brianzolo, Nicola: 'È stato tutto improvviso e inaspettato. All'inizio di settembre ha chiamato ...

Berlusconi-Monza : “si chiude entro un mese - obiettivo Serie A ed il primo acquisto è un ex Milan” : Silvio Berlusconi si appresta a mettere le mani sul Monza assieme al fido scudiero Adriano Galliani, si parla subito di grandi acquisti e Serie A Silvio Berlusconi, con al suo fianco il fido Galliani, stanno per mettere le mani sul Monza calcio. Gli ex milanisti sposteranno dunque le proprie attenzioni un po’ più verso la Brianza, con l’intento di portare il club in Serie A nel più breve tempo possibile. L’attuale ...

Monza calcio - Berlusconi vicinissimo al club. Obiettivo? La prima volta in Serie A : Silvio Berlusconi è vicinissimo al Monza. Non alla città, in cui ha da sempre la residenza, ma alla squadra di calcio: quella S.S. Monza che è stato dichiarato fallito non più di tre anni fa e poi rifondato e rilanciato da Nicola Colombo, figlio di Felice, a capo del Milan tra il 1977 e il 1980. E quello tra i rossoneri di Milano e i biancorossi brianzoli è un legame che passa anche per un altro personaggio: Adriano Galliani, monzese di nascita, ...

Così Berlusconi porterà il Monza in Serie A : La definizione, letteraria, è stata di Adriano Galliani, assediato da cento telefonate e mille richieste di chiarimenti. "È Ulisse che ritorna a Itaca", la frase che ha confermato, in modo pubblico, l'interesse di Fininvest per tornare nel calcio ripartendo dal Monza dopo la telefonata-sondaggio di un manager effettuata qualche giorno prima con il patron del club brianzolo. A offrire la disponibilità piena a completare velocemente la trattativa ...

Berlusconi e Galliani vorrebbero tornare nel mondo del calcio ripartendo dalla Serie C : Stavolta non c'entra nulla Elliott o fondi di investimento. La coppia Berlusconi - Galliani che ha vinto tutto in 30 anni di gestione del Milan è pronta a tornare partendo da un club di Lega Pro. Infatti voci molto vicine all'ex presidente del Milan dicono che Berlusconi sarebbe vicino ad acquisire il Monza calcio. Insieme a lui ovviamente anche il fidato braccio destro Adriano Galliani che proprio dalla società brianzola fece il suo esordio nel ...

Berlusconi vuole portare il Monza in Serie A : Dopo la gloriosa esperienza al Milan, Silvio Berlusconi pensa a tornare nel calcio ripartendo dal Monza. “È un’idea, un’idea romantica”,