Serie A | Allegri in conferenza non esclude un paio di clamorose sorprese per la gara

: Massimiliano Allegri ha ottenuto un successo e un pareggio contro il Frosinone in Serie A. Moreno Longo e… - juventusfc : Massimiliano Allegri ha ottenuto un successo e un pareggio contro il Frosinone in Serie A. Moreno Longo e… - CryPaolo : RT @TifosiBN: #Juventus, esordio per #Perin contro il #Bologna La squadra di #Allegri si è allenata questa mattina in vista della sfida con… - Dalla_SerieA : italian_leagueone:Juve-Bologna, LIVE le parole di Allegri italian_leagueone:Juve-Bologna -

(Di martedì 25 settembre 2018) La Juventus domani sarà impegnata nel match casalingo contro il Bologna,che oggi Massimilianoha presentato in. Oltre ai temi Ronaldo e Dybala, il tecnico bianconero ha annunciato che una parte della formazione è ancora da definire e non ha escluso: “Domani Chiellini riposa, mentre ho dubbi su Alex Sandro. Se gioca, potrei mettere Cancelo a destra, a meno che non decida di far fare il terzino a Bernardeschi. A centrocampo Bentancur ha ottime possibilità di giocare, poi rientra Matuidi e per l’ultimo posto devo scegliere tra Pjanic ed Emre Can“. Se la prima sorpresa, l’eventualità di far giocare Bernardeschi come terzino, al momento sembra essere poco praticabile, a stupire è la seconda che invece riguarda il reparto offensivo: “Mandzukic riposa, quindi potrei mandare in campo Kean. Ci avevo già pensato per la partita ...