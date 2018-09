Sequestro Ciancio | il procuratore Cafiero de Raho | “Le mafie investono nell’editoria per

ilfattoquotidiano

(Di martedì 25 settembre 2018) “Investire, per le, significa indirizzare l’informazione. Intervenire è fondamentale, perché la stampa possa continuare ad essere libera”. Ilnazionale antimafia, Federicode, commenta in un’intervista al Sole 24 Ore ilordinato dal tribunale di Catania che ieri ha messo i sigilli a 150 milioni di beni dell’editore MarioSanfilippo. Sottoè finito il quotidiano La Sicilia di Catania, azioni della Gazzetta del Mezzogiorno, il principale quotidiano di Bari, due emittenti televisive, Antenna Sicilia e Telecolor. E poi alla società Etis, che stampa quotidiani siciliani e nazionali, e la Simeto Docks, concessionaria di pubblicità e affissioni, conti correnti, polizze assicurative, 31 società, quote di partecipazione in altre sette società e beni immobili. Un’operazione che per il numero uno ...