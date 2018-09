Segretario Onu apre Assemblea generale | Il populismo avanza Sul clima cambiare

Segretario Onu apre Assemblea generale : mondo 'sempre più caotico' : Nazioni Unite, 25 set., askanews, - Il Segretario generale Onu, Antonio Guterres, ha aperto la 73esima Assemblea generale delle Nazioni Unite deplorando 'un mondo sempre più caotico', dove purtroppo 'il multilateralismo è così criticato nel momento in cui più è necessario che mai'. 'Tra i diversi Paesi, la cooperazione è meno certa e più difficile …...

Clima - l'allarme del Segretario generale ONU Guterres : "Abbiamo 2 anni per scongiurare il disastro" : "E' imperativo che la societa' civile - giovani, gruppi di donne, settore privato, comunita' religiose, scienziati e movimenti ambientalisti in tutto il mondo - ne chiedano conto ai leader", ha ...

Cambiamenti climatici : appello del Segretario generale ONU Guterres : Di fronte a diplomatici, rappresentanti di organizzazioni giovanili e funzionari delle Nazioni Unite, il segretario generale ONU, Antonio Guterres, si è impegnato ieri a mantenere le pressioni sui leader globali affinché adottino azioni contro i Cambiamenti climatici di origine antropica. Il segretario ha citato i recenti disastri naturali come prova della concretezza del fenomeno, ed ha avvertito che “se non cambiamo corso entro il 2020, ...

Xi Jinping : messaggio di condoglianze per la scomparsa dell'ex Segretario generale dell'ONU Kofi Annan : Xi Jinping ha sottolineato che nel contesto attuale, caratterizzato dalla crescita di elementi di instabilità e incertezza nel mondo, il multilateralismo promosso dal signor Annan assume un ...

Addio a Kofi Annan ex Segretario Onu e Nobel per la Pace : Attraverso il suo account Twitter ufficiale, la sua famiglia ha dato la triste notizia: Kofi Annan è morto oggi, sabato 18 agosto 2018, dopo una breve malattia. Si è spento a 80 anni circondato dall'affetto della sua famiglia, la moglie Nane (svedese) e i figli Ama, Kojo e Nina.Kofi Annan, nato in Ghana nel 1938, è stato il settimo segretario generale delle Nazioni Unite (ma il primo di colore), dal 1997, quando prese il posto dell'egiziano ...

