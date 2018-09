Seggiolini anti abbandono dei bimbi in auto | arriva l' obbligo di legge

Bimba morta in auto per "un'amnesia" - ma ora arriveranno i Seggiolini anti abbandono : Secondo il noto psichiatra Alessandro Meluzzi, nominato consulente della Procura di Pisa, il padre di Giorgia Carli -...

Seggiolini auto - la Camera approva l’obbligo di dispositivi anti-abbandono dal 2019 : ecco come cambia la normativa : Una corsia preferenziale per introdurre i Seggiolini anti-abbandono in auto. La proposta che prevede l’obbligo di montare i Seggiolini salva bebè, con dispositivi acustici che rivelino la presenza del bambino a bordo delle vetture è stata infatti approvata direttamente in Commissione Trasporti alla Camera. Per velocizzare i tempi. Con questo obiettivo sono stati sette i disegni di legge che, nei giorni scorsi, hanno ottenuto la sede legislativa, ...

Via libera all'obbligo dei Seggiolini anti abbandono : segnaleranno ai genitori la presenza dei bimbi in auto : La Camera ha dato il via libera alla legge che introduce l'obbligo dei seggiolini 'salva bambini': attraverso una luce e un suono segnaleranno ai genitori la presenza dei bimbi a bordo dell'auto, dopo la chiusura del veicolo. Il provvedimento, proposto da Giorgia Meloni, passerà al Senato per il sì definitivo.Cosa prevede la nuova normativa?A partire da gennaio 2019 i normali seggiolini che, secondo l'articolo 172 del Codice della ...

Seggiolini anti-abbandono - Toninelli al Senato : “Li vogliamo obbligatori - modificheremo art. 172 del CdS” : Lo aveva detto una decina di gorni fa dai microfoni di Radio24, ma il fatto di averlo ribadito anche in sede istituzionale durante un’audizione alla commissione Lavori pubblici del Senato riguardo alle linee programmatiche del suo dicastero, rende ufficiali le sue intenzioni a riguardo: il ministro Toninelli ha ha deciso di introdurre l’obbligo per i dispositivi anti-abbandono dei bimbi in auto. Si tratta di congegni non ...

Seggiolini anti-abbandono - Toninelli : “saranno obbligatori - contributo statale fino a 200 euro” : Lo aveva annunciato qualche giorno fa il Ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, che una delle sue priorità era quella di mettere un argine all’ormai triste fenomeno dell’abbandono dei bimbi in auto. Troppe le morti di piccoli, dimenticati sotto il sole, per ipotermia e disidratazione, per non allarmare chi di dovere. Aveva detto, Toninelli, che la soluzione poteva essere quella di dotare i Seggiolini di un dispositivo ...