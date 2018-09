Scuola | laurea ad hoc per insegnare e concorso Bussetti cancella il Fit | “Troppi i tre

"Momenti della Scuola in un comune del Sannio : Agnone dal 1860 al 1974" - La tesi di laurea di Rina Labbate diventa un libro : ...aveva avanzato ad Enti pubblici e privati il progetto-proposta di " Agnone capitale delle tesi di laurea " con annessa editoria digitale che portasse in Alto Molise maggiore cultura ed economia. Nell'...

Scuola : maxi ricorso a favore dei diplomati magistrali e laureati SFP - comunicato MSA : Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa a cura di MSA (Multi Service Association) in merito ad un maxi ricorso a favore di tutti i diplomati magistrali e i laureati SFP esclusi dal concorso 2018. MSA: maxi ricorso a favore di tutti i diplomati magistrali e i laureati in Scienze della Formazione Primaria – PREADESIONE PROROGATA AL 15/09/18 MSA, in collaborazione con […] L'articolo Scuola : maxi ricorso a favore dei diplomati ...

Scuola - il pastrocchio dei concorsi per prof : "Laureati e precari con 36 mesi di servizio beffati" : Novità (non positive) sui concorsi destinati ai docenti non in possesso di abilitazione. Il sindacato Anief chiede allo...