Scanzi a Farinetti | “Tua idea di sinistra piace a imprenditori | non a classe operaia”

(Di martedì 25 settembre 2018) Vis-à-vis a Otto e Mezzo (La7) tra il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea, e il fondatore di Eataly, Oscar, sulle chiusure domenicali delle attività commerciali e sullo stato del Pd.commenta, in primis, l’audio del portavoce del presidente del Consiglio: “C’è chi sostiene addirittura che la nota vocale di Rocco Casalino sia stata artatamente messa fuori proprio dal M5s per dimostrare che loro hanno le idee chiare e che sono addirittura disposti a vendicarsi, qualora non venisse sforato il deficit e non si trovassero i soldi. Male che vada, questa vicenda verrà utilizzata come alibi: se non ce la faranno a sforare il deficit, potranno sempre dire che i burocrati ce l’hanno con loro. Tuttavia, è una mossa debole“. E aggiunge: “Credo che se non raggiungeranno il deficit francese al 2,8%, ci sarà un ulteriore sforamento, ...