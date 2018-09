Scaloni | “Messi non convocato per le prossime amichevoli”

calcioweb.eu

: #SelecciónArgentina Scaloni: 'Messi no va a ser convocado': - TyCSports : #SelecciónArgentina Scaloni: 'Messi no va a ser convocado': - calciomercatoit : Niente #Argentina per #Messi: #Scaloni lo lascia fuori dalle amichevoli di ottobre - CalcioNews24 : #Argentina, il ct di Scaloni: «Non convocherò Messi nelle prossime partite» -

(Di martedì 25 settembre 2018) “Ho parlato con Leo e pensiamo che la cosa migliore sia che non vengaper leamichevoli”. Il ct dell’Argentina, Lionel, annuncia così la mancata convocazione di Lionel Messi per le amichevoli di ottobre contro Iraq e Brasile. “Siamo in una tappa particolare, certi ragazzi giovani devono continuare ad indossare la maglia dell’Argentina per dimostrare le loro qualità -aggiunge-. Questa è la cosa importante al momento”. (AdnKronos) SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo: “Messi nonper leamichevoli” CalcioWeb.