Sara Affi Fella licenziata dalla sua Agenzia | sponsor in fuga e addio follower

Uomini e Donne - Sara Affi Fella scaricata da tutti i suoi sponsor : Perché dopo che diversi personaggi del mondo dello spettacolo hanno detto la loro su Sara Affi Fella , anche le sue agenzie l'hanno abbandonata. Proprio quelle agenzie che grazie ai social le davano ...

Sara Affi Fella chiude il suo profilo Instagram : anche lo sponsor si dissocia dall’ex tronista : Sara Affi Fella ha chiuso il suo profilo Instagram dopo il notevole decremento di follower e gli insulti ricevuti, anche gli sponsor si dissociano dal suo comportamento Sara Affi Fella ha fatto scatenare il web dopo la scoperta dell’inganno architettato ai danni di ‘Uomini e Donne‘. L’ex tronista del programma di Maria De Filippi ha finto per tutto il suo percorso sul trono, continuando ad essere fidanzata con lo ...

È tutto finito. Sara Affi Fella : dopo la truffa a UeD - ora è successo pure questo… Ah! : Il ‘caso Sara Affi Fella’ continua a far discutere. dopo essere stata smascherata dalla redazione di Uomini e Donne, la ex tronista ha ammesso che durante tutto il suo percorso nel programma di Maria De Filippi era fidanzata con Nicola Panico, quello che si credeva fosse il suo ex, dopo la rottura a Temptation Island. Ha chiesto scusa Sara. Con una Storia pubblicata su Instagram che ha finito però per deludere ancora di più ...

Sara Affi Fella 'abbandonata' : Doni Preziosi - Pavidas e l'agenzia le voltano le spalle : Sara Affi Fella è sempre più sola: da quando sono state rese pubbliche le tantissime bugie che ha raccontato quando era tronista di Uomini e donne, sia il pubblico che le persone con le quali lavorava, le hanno voltato le spalle. Oltre al drastico crollo di followers che la ragazza ha avuto su Instagram [VIDEO] in queste ore, a far discutere sono i comunicati che alcuni famosi sponsor e l'agenzia di spettacolo che si occupava della napoletana, ...

Sara Affi Fella iganna tutti a Uomini e Donne - era ancora fidanzata durante il trono. Le scuse : «Ho sbagliato» : Sara Affi Fella ha tradito la fiducia di tutti. Dei telespettatori, degli autori e di Maria De Filippi. E' questo il risultato delle scoperte fatte dagli autori e redattori di Uomini e Donne....

Uomini e Donne - Sara Affi Felli l’agenzia interrompe i rapporti e non solo l’agenzia… : l’agenzia di Sara Affi Felli interrompe i rapporti con lei tramite un comunicato Poche ore fa uno degli sponsor che in passato ha collaborato con Sara Affi Fella, Garnier, ha comunicato che prenderà provvedimenti in seguito alla bufera che ha coinvolto la ragazza. All’azienda si sono aggiunti altri tre brand che hanno intrapreso la stessa strada. Per quanto riguarda l’agenzia Steve & More Consulting, ha rilasciato poco fa un comunicato in ...

Sara Affi Fella - una mazzata colossale. Dopo lo scandalo a Uomini e Donne (e le scuse) - ‘punita’ così : Sara Affi Fella è il ‘caso del giorno’. Da 24 ore circa non si parla che di lei, dell’ex protagonista di Temptation Island prima ed ex tronista di Uomini e Donne poi. In breve sostanza la ragazza ha mentito a tutti: Maria De Filippi, redazione del programma e pubblico. Senza dimenticarci di Luigi Mastroianni, il corteggiatore che lei aveva scelto durante il percorso a Uomini e Donne. È durata poco tra loro (e infatti lui ...

Sara Affi Fella licenziata dalla sua Agenzia - sponsor in fuga e addio follower : Nessuno può ingannare Maria De Filippi e sperare di farla franca! Lo scandalo che ha travolto Sara Affi Fella dopo essere stata smascherata dalla redazione di Uomini e Donne sembra non...