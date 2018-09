Sanità | in manovra o con decreto | pronta la norma sui presidenti incompatibili

Di Maio : "Tagli nella manovra Ma la Sanità non sarà toccata" : "Troveremo risorse facendo deficit. E la manovra farà salire le pensioni minime a 780 euro e darà il reddito di cittadinanza a tutta la platea, esclusi gli stranieri". E' quanto afferma il vicepremier Luigi Di Maio... Segui su affaritaliani.it

Manovra - Di Maio su Instagram : 'Nessun taglio alla Sanità - via dirigenti politicizzati' : Sarà 'la Manovra del popolo ' e dentro 'ci saranno reddito di cittadinanza, superamento della Fornero e i soldi per i truffati delle banche'. Lo annuncia il vicepremier Luigi Di Maio su Instagram. ...

Manovra - Di Maio risponde su Instagram 'No tagli alla Sanità - via i dirigenti politicizzati' : ROMA - Replicando una forma di comunicazione sui social già sperimentata la scorsa settimana, il vicepremier Luigi Di Maio risponde su Instagram alle domande dei follower sulla Manovra, dopo il ...

Manovra - tagli alla Sanità - Regioni in allarme : a rischio le terapie : Le Regioni chiedono due miliardi di euro in più per finanziare il fondo sanitario nazionale. Il ministero dell'Economia, a stento, è pronto a concedere uno, rispettando gli accordi...

Salvini : "La manovra deve essere coraggiosaVia gli sprechi - anche nella Sanità" : In un'intervista il vicepremier spiega come vorrebbe che fosse la prossima legge di bilancio: "Se l'Italia vuole crescere, deve investire, qualche decimale di deficit non è un problema".

Manovra - Salvini : sia espansiva anche tagliando sprechi nella Sanità : Serve una Manovra coraggiosa, con un bilancio espansivo, perché se il Paese non cresce, il debito aumenta. Lo dice il vicepremier Matteo Salvini, aggiungendo: "Se la legge di bilancio sarà tale, e lo ...

Manovra - è scontro sul condono : spunta il taglio ai ticket sanitari : Il dossier è stato messo nelle mani del presidente del Consiglio Giuseppe Conte proprio nel giorno del super vertice sui conti convocato ieri a Palazzo Chigi con il ministro dell'Economia, Giuseppe Tria, i due vicepremier, Matteo Salvini e Luigi di Maio, e il ministro delle Politiche comunitarie Paolo Savona. Sul tavolo della Manovra, in attesa di trovare una quadra su tutti ...

Manovra 2019 : spunta il taglio del ticket sanitario : A meno di un mese dal varo della Legge di bilancio spuntano nuove indiscrezioni, e al menù imposto dai due vicepremier Di Maio e Salvini con pace fiscale, reddito e pensioni di cittadinanza quota 100 e Flat Tax, entra anche un altro piatto: l’ipotesi della riduzione del ticket sanitario. Il ministro della Salute, Giulia Grillo, nel suo intervento ieri all’apertura della riunione del Comitato Oms Europa, ha annunciato ...

Manovra - piano anti-sprechi e riduzione dei ticket sanitari : Il dossier è stato messo nelle mani del presidente del Consiglio Giuseppe Conte proprio nel giorno del super vertice sui conti convocato ieri a Palazzo Chigi con il ministro dell'Economia, Giuseppe Tria, i due vicepremier, Matteo Salvini e Luigi di Maio, e il ministro delle Politiche comunitarie Paolo Savona. Sul tavolo della Manovra, in attesa di trovare una quadra su tutti ...

Manovra - Conte : "Seria e rigorosa Coperture? Non da tagli a Sanità" : Il vertice di maggioranza di oggi serve per mettere a punto una Manovra economica ''seria rigorosa e coraggiosa'', con ''riforme strutturali'', ma "parleremo anche di flat tax e reddito di cittadinanza. Il nostro sarà un pacchetto integrale, però bisogna essere realisti, non significa che a settembre realizzeremo tutte queste riforme''. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte a ...