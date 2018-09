Samp | Giampaolo | a Cagliari con cattiveria

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Cinici e determinati contro il Cagliari» : GENOVA - " Bisogna resettare e ripartire. Prendiamo gli aspetti positivi: ce la siamo giocata alla pari con una grande squadra. Così si cresce e si migliorare " . Il tecnico della Sampdoria , Marco ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Cagliari temibile - ma siamo pronti» : GENOVA - "Dobbiamo recuperare le energie fisiche e mentali, la delusione della sconfitta deve essere circoscritta ad un periodo brevissimo" . Il tecnico della Sampdoria , Marco Giampaolo , volta ...

Cagliari-Sampdoria - quote e probabili formazioni : rebus in attacco per Maran e Giampaolo : Cagliari-Sampdoria si giochera' alla Sardegna Arena mercoledì alle 21 e sara' valida per la sesta giornata di serie A, [VIDEO]primo turno infrasettimanale della stagione. Entrambe le squadre arrivano da una sconfitta, i sardi contro il Parma 2-0, i blucerchiati contro l’Inter nell’infuocato finale che ha visto Brozovic punire i genovesi quando tutto sembrava portare ad un pareggio con equa divisione della posta in palio. A dirigere la sfida ...

Cagliari-Sampdoria - quote e probabili formazioni : rebus in attacco per Maran e Giampaolo : Cagliari-Sampdoria si giocherà alla Sardegna Arena mercoledì alle 21 e sarà valida per la sesta giornata di serie A, primo turno infrasettimanale della stagione. Entrambe le squadre arrivano da una sconfitta, i sardi contro il Parma 2-0, i blucerchiati contro l’Inter nell’infuocato finale che ha visto Brozovic punire i genovesi quando tutto sembrava portare ad un pareggio con equa divisione della posta in palio. A dirigere la sfida sarà ...

Sampdoria-Inter - il commento di Giampaolo dopo la sconfitta in extremis : “fatico a digerire questa partita” : Marco Giampaolo commenta nel post partita il match tra la sua Sampdoria e l’Inter: l’allenatore dei blucerchiati amareggiato per la sconfitta giunta in extremis Il gol al 94° di Marcelo Brozovic ha regalato tanta gioia all’Inter e tanta amarezza alla Sampdoria. Marco Giampaolo, allenatore dei blucerchiati, nel post partita ha commentato la sconfitta rimediata per mano dei nerazzurri di Spalletti. LaPresse/Valerio ...

Sampdoria-Inter - Giampaolo : 'Non digerisco questa sconfitta - abbiamo giocato alla pari' : C'è grande amarezza nelle parole di Marco Giampaolo dopo la sconfitta arrivata allo scadere contro l'Inter a Marassi. Una sconfitta che brucia parecchio all'allenatore blucerchiato, soprattutto per il ...

Sampdoria-Inter - Giampaolo deluso : “oggi non dovevamo perdere” : Beffa nella gara di campionato per la Sampdoria, ecco il commento dell’allenatore Giampaolo ai microfoni di Sky Sport: “La partita è stata giocata alla pari. L’Inter è forte, ma noi ce la siamo giocata fino alla fine. Essere arrivati al 93′ sullo 0-0 e poi prendere il gol lascia un po’ di rammarico. Sono contento dei miei calciatori, penso sia cresciuta la squadra e oggi la crescita andava legittimata. Ecco ...

Sampdoria - Giampaolo alle prese con scelte importanti : “ho tre dubbi di formazione” : Sampdoria, Marco Giampaolo pronto a sfidare l’Inter, all’apice dell’entusiasmo dopo la vittoria in Champions sul Tottenham “Stiamo provando a recuperare le energie perché questa partita ne richiederà molte. Da un punto di vista mentale, affrontare una grande squadra è sicuramente meglio, perché il livello di attenzione sale in automatico. In un certo senso è un appuntamento al buio, ma servirà da parte nostra la ...

Sampdoria-Inter - Giampaolo : 'Sarà come un appuntamento al buio. Quagliarella? Tutto chiarito' : Il pari nel recupero con la Fiorentina , il terzo posto in classifica e una notevole fiducia nei propri mezzi. Con questi ingredienti la Sampdoria si avvicina alla sfida contro l' Inter , in ...

Sampdoria - faccia a faccia Quagliarella-Giampaolo : ecco l’esito : La Sampdoria è reduce dal pareggio contro la Fiorentina, l’attaccante Caprari ha ristabilito la parità dopo l’iniziale vantaggio di Simeone. E’ scoppiato un caso Quagliarella, il calciatore non ha preso bene la sostituzione, il tecnico Giampaolo l’ha richiamato al termine della partita. Nella giornata di ieri è andato in scena un faccia a faccia tra i due, c’è stato un chiarimento con la richiesta nei ...

Sampdoria - furia Giampaolo contro Quagliarella : “deve portare rispetto e accettare le scelte” : L’allenatore della Sampdoria ha bacchettato Quagliarella, apparso nervoso dopo la sostituzione avvenuta nel secondo tempo del match con la Fiorentina Un pareggio con polemica quello ottenuto dalla Sampdoria nel recupero della prima giornata di campionato, giocato ieri al Ferraris contro la Fiorentina. LaPresse/Tano Pecoraro I doriani riescono a recuperare lo svantaggio, riequilibrando il match grazie al gol di Caprari arrivato nel ...

Sampdoria-Fiorentina - Giampaolo ai tifosi che protestano : "Non immagino Marassi senza la nostra gente" : L'allenatore blucerchiato e Pioli concordano sul recupero: "Dovevano rinviare tutte le partite. Così ci penalizzano"

Sampdoria - Giampaolo : “vogliamo il nostro pubblico” : “Mi auguro ci siano più tifosi del solito”. E’ l’appello dell’allenatore della Sampdoria, Marco Giampaolo, in vista del match casalingo di domani contro la Fiorentina, recupero della partita rinviata alla prima giornata dopo il crollo di Ponte Morandi, a Genova. La sfida è accompagnata dalle proteste dei tifosi blucerchiati che avevano detto no all’originario orario delle 17 e hanno manifestato la ...

Samp : Giampaolo - vogliamo nostro pubblico : ANSA, - GENOVA, 18 SET - "Mi auguro ci siano più tifosi del solito". E' l'appello dell'allenatore della Sampdoria, Marco Giampaolo, in vista del match casalingo di domani contro la Fiorentina, ...