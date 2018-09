Salvini tuona | “Più dicono che siamo razzisti più noi arriveremo al 51%”

blogitalia.news

(Di martedì 25 settembre 2018) In un comizio tenuto domenica a Udine il ministro dell’Interno ha spiegato ai presenti i vantaggi del decreto sicurezza approvato lunedì dal Consiglio dei ministri Il ministro dell’Internodomenica 23 settembre 2018 ha tenuto un comizio nella città di Pradamano, in provincia di Udine. Dal palco, il leader della Lega, con alle spalle il simbolo del Carroccio ideato per la sua campagna elettorale, ha arringato la folla e descritto il contenuto del decreto Sicurezza approvato il 24 settembre dal Consiglio dei ministri. Il testo riguarda la “prevenzione e contrasto al terrorismo e alla criminalità mafiosa, modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”, oltre alle disposizioni su “rilascio di permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario nonché in materia di protezione internazionale, di immigrazione e di cittadinanza”. Dopo ...