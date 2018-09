Salvini esulta | Italia più sicura Ritocchi apprezzati dal Colle

Manifestanti anti-Salvini aggrediti - poliziotto esulta su Fb : "Quanto godo" : È successo a Bari , dove un agente della Polizia di Stato ha condiviso sul proprio profilo personale sul celebre social network fondato da Mark Zuckerberg il link di una notizia di cronaca: gli ...

[La storia] Steve Bannon esulta : dopo Salvini anche Meloni dentro The Movement - l'Internazionale sovranista : L'unione fa la forza e per i sovranisti sarebbe più semplici imporre l'agenda politica dell'Internazionale sovranista basata su 4 pilastri comuni: più sovranità per gli Stati, controllo delle ...

Dalai Lama : ‘Europa agli europei - rifugiati nel loro Paese’ - Salvini esulta : Secondo il Dalai Lama l’Europa apparterrebbe agli europei e i migranti che vi si trovano, dopo essere stati soccorsi ed educati, dovrebbero tornare nei loro Paesi di origine per contribuire a farli sviluppare. È questo il succo del discorso pronunciato dal tibetano Tenzin Gyasto, XIV Dalai Lama, durante una conferenza tenutasi la settimana scorsa nella citta' svedese di Malmoe. La notizia, però, è divenuta di dominio pubblico italiano solo nelle ...

Firenze - 24enne nudo inveisce contro passanti : bloccato col taser/ Ultime notizie - Salvini esulta "Molto bene" : Firenze, 24enne nudo inveisce contro passanti: bloccato col taser/ Ultime notizie, il ministro dell'Interno Matteo Salvini esulta: "Molto bene, avanti così"(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 11:18:00 GMT)

Armato di coltello minaccia uomo in strada : bloccato da taser/ Milano - Salvini esulta ancora "tolleranza zero" : Armato di coltello minaccia uomo in strada: bloccato da taser. La notizia diffusa sui social grazie al ministro Matteo Salvini che esulta per il secondo caso a Milano.(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 15:45:00 GMT)

Taser a Catania - bloccato molestatore extracomunitario/ Salvini esulta : “secondo intervento - avanti così” : Taser a Catania, primo intervento dopo il debutto: bloccato extracomunitario accusato di molestare i passanti. Matteo Salvini esulta, il precedente a Milano.(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 15:24:00 GMT)

Esulta Matteo Salvini : arrivano le telecamere negli asili nido e nelle case di riposo : Una misura per la sicurezza tanto attesa è in arrivo. “Il Viminale è al lavoro per prevedere la videosorveglianza negli

OPEN ARMS : STOP A SALVATAGGI DAVANTI ALLA LIBIA/ Va in Spagna e Salvini esulta : “In mare ora nessuna ong” : OPEN ARMS si ritira in Spagna: nessuna Ong nel Mediterraneo. Ultime notizie, mai più SALVATAGGI DAVANTI ALLA LIBIA, denunciata criminalizzazione verso Organizzazioni non governative(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 16:42:00 GMT)

Migranti - nel mar Mediterraneo non c'è più nessuna nave delle Ong : Salvini esulta : "Abbiamo fatto più noi in tre mesi di governo che il Pd in 5 anni. Noi andiamo avanti, senza paura, non saranno inchieste o minacce a fermarci!". Lo scrive in un tweet il ministro dell'Interno, commentando la notizia che la Aquarius ha fatto rotta verso il porto di Marsiglia

Vicofaro - chiuso centro don Biancalani : via migranti/ Salvini esulta - Maestri (Possibile) : “Spregevole” : chiuso il centro di accoglienza don Biancalani a Pistoia, locali non a norma: il provvedimento arriva dai vigili del fuoco e dall'Asl. 12 ospiti verso il trasferimento, gli altri 80 invece..(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 19:20:00 GMT)

Conte-Trump - incontro alla Casa Bianca/ Vertice Usa-Italia - Salvini esulta per gli elogi del tycoon : Conte-Trump alla Casa Bianca: clima disteso nell'incontro bilaterale Italia-Usa a Washington. Intesa sulla politica dei migranti e sulla gestione del dossier Libia nel Mediterraneo. (Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 23:54:00 GMT)

Open Arms - Matteo Salvini esulta : 'Dopo giorni di attesa inutile - la Ong se ne va via a mani vuote' : Un'altra vittoria per Matteo Salvini sulla Ong Open Arms , quella dal cui equipaggio è stato più volte duramente attaccato. Il punto è che, con la complicità dei porti chiusi in Italia, il natante è ...