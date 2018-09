Ryder Cup | Mickelson da record

Ryder Cup - Garcia debuttante più giovane : ROMA, 25 SET - Taglio mancato in tutti e 4 i Major 2018 e risultati al di sotto delle attese: la Ryder Cup di Parigi , 28-30 settembre, per Sergio Garcia è l'ultima occasione stagionale per il ...

Golf – Ryder Cup - Molinari pronto a dar battaglia : “il pubblico sarà dalla nostra parte” : Ryder Cup, Francesco Molinari farà parte del team europeo che lotterà per il titolo di fronte al pubblico parigino “In una Ryder Cup non bisogna farsi condizionare troppo dal contorno, ma giocare punto per punto e pensare al proprio rendimento. Sicuramente il fatto di avere il pubblico di casa dalla nostra parte può essere un aiuto, ma quando si sta sul percorso si pensa solo a dare il massimo“. Sono le parole di Francesco ...

Ryder Cup - Molinari : 'Conta solo dare il meglio in questi tre giorni' : Più volte, nel corso della sua prima conferenza stampa nel complesso che sorge nella zona di Versailles, Molinari - numero 5 al mondo - ha rivendicato le sue radici, il suo modo di essere e di ...

Ryder Cup 2018 : il percorso del Le Golf National di Parigi e le 18 buche ai raggi X. Si gira sul percorso dell’Open di Francia : Il Le Golf National di Parigi (o meglio, del sobborgo a sud-ovest della capitale francese di Saint-Quentin-en-Yvelines), si avvia a ospitare per la prima volta la Ryder Cup, Il percorso, per gli appassionati di Golf, è familiare, perché ha ospitato tutte le edizioni dell’Open di Francia tranne due dal 1991 a oggi. Il percorso, nel frattempo, qualche modifica l’ha subita: andiamo perciò a vedere com’è oggi il par 72 su cui si ...

Golf – Junior Ryder Cup : Stati Uniti in vantaggio sull’Europa : Buone prove delle azzurre Emilie Alba Paltrinieri e Alessia Nobilio nel team continentale nella Junior Ryder Cup Il team degli Stati Uniti è in vantaggio su quello dell’Europa per 7,5-4,5 dopo la prima giornata della Junior Ryder Cup, la sfida a livello Under 18 in svolgimento al Golf Disneyland di Parigi, e gara d’apertura della settimana che porta alla 42ª Ryder Cup (Le Golf National, 28-30 settembre). Si sono tenuti sei incontri di ...

Golf – Ryder Cup : tutto pronto per la 42ª edizione - le parole dei due capitani [GALLERY] : Ryder Cup: la vigilia dei due capitani. Motivazioni e stati d’animo di Furyk e Bjorn Il danese Thomas Bjorn e Jim Furyk, capitani dei team europeo e statunitense che si affronteranno nella 42ª Ryder Cup (28-30 settembre) sul percorso de Le Golf National a Parigi, hanno tenuto una conferenza stampa congiunta in cui hanno soprattutto espresso lo stato d’animo e le motivazioni delle due squadre alla vigilia del terzo evento per ...

Ryder Cup - Thomas Bjorn : 'Non abbiamo paura di nessuno' : Roma, 24 set., askanews, - 'Il mio ruolo è quello di far esprimere al meglio i giocatori e spero di condurli nella giusta direzione, ma principalmente debbo soprattutto sostenerli'. Così il danese ...

Ryder Cup - Jim Furyk : 'Riscattare 25 anni di sconfitte in Europa' : Roma, 24 set., askanews, - Il danese Thomas Bjorn e Jim Furyk, capitani dei team europeo e statunitense che si affronteranno nella 42ª Ryder Cup, 28-30 settembre, sul percorso de Le Golf National a ...

Ryder Cup 2018 : la squadra dell’Europa ai raggi X. Da Francesco Molinari a Tommy Fleetwood i profili dei 12 di Thomas Bjorn : Primo approdo in Francia per la Ryder Cup: mancano pochi giorni all’evento che, ogni due anni, catalizza le attenzioni del golf mondiale, ma soprattutto di quello europeo e americano. Da quando la sfida è stata allargata da Gran Bretagna prima e Gran Bretagna più Irlanda poi all’Europa intera, e cioè nel 1979, il Vecchio Continente ha vinto, o si è tenuto la coppa, in undici delle ultime diciannove edizioni. Andiamo a vedere, uno per ...

Golf - Ryder Cup 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Le Golf National, Parigi (precisamente il sobborgo di Saint-Quentin-en-Yvelines). Questo è il luogo della storia per la Ryder Cup 2018, che approda per la prima volta in Francia e per la seconda fuori dal binomio Gran Bretagna-USA, dopo l’edizione 1997 tenutasi a Sotogrande, in Spagna, in omaggio al compianto Seve Ballesteros. Sarà l’edizione numero 42 della manifestazione, tenutasi per la prima volta nel 1929 e originariamente ...

Golf – Junior Ryder Cup : due le azzurre convocate - che gioia per Nobilio e Paltrinieri! : L’Italia sarà rappresentata nella Junior Ryder Cup da Alessia Nobilio e da Emilie Alba Paltrinieri, due delle Girls campionesse d’Europa e del Mondo a squadre Cresce sempre di più l’attesa per la 42ª edizione della Ryder Cup che si disputerà a Le Golf National (28-30 settembre). Prima di vedere in azione campioni del calibro di Francesco Molinari e di Tiger Woods, sarà la Junior Ryder Cup, sfida a livello Under 18 tra la selezione europea ...