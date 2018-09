Ryder Cup 2018 | attesa e spettacolo a Versailles

Ryder Cup : star in campo - poi Versailles : Alla cena di gala griffata dalla gastronomia di lusso di Lenotre, sono invitati i giocatori con le mogli, i capitani e lo staff tecnico, ma anche un esercito di Vip, personalità della politica, della ...

Golf – Junior Ryder Cup : vittoria di misura degli Stati Uniti sull’Europa : Junior Ryder Cup: gli Stati Uniti di misura sull’Europa. Belle prove di Emilie Alba Paltrinieri, rimasta imbattuta, e di Alessia Nobilio Il team degli Stati Uniti ha vinto la Junior Ryder Cup superando per 12.5-11.5 la squadra dell’Europa, nella sfida che a livello Under 18 ha anticipato la 42ª Ryder Cup (Le Golf National, 28-30 settembre). Alla formazione continentale, nella quale hanno giocato le azzurre Emilie Alba Paltrinieri e ...

Ryder Cup 2018 : la squadra degli Stati Uniti ai raggi X. Tiger Woods torna in grande stile - Brooks Koepka vuole coronare un’annata da sogno : Una pattuglia formidabile per dare la caccia alla vittoria in campo avverso. Il team USA si presenta alla Ryder Cup 2018, che si disputerà tra venerdì 28 e domenica 30 settembre sul Le Golf National a breve distanza da Parigi, con un gruppo dotato di talento ed esperienza per puntare a bissare il trionfo del 2016 a Chaska, nel Minnesota. Dopo sei vittorie del Vecchio Continente su sette edizioni del trofeo, ora gli Stati Uniti sono consapevoli ...

Ryder Cup - Francesco Molinari : 'Conta solo dare il meglio in tre giorni'. Il Celebrity Match con Del Piero e Figo : Montarmi la testa? C'è la mia famiglia a riportarmi sulla terra Più volte, nel corso della sua prima conferenza stampa nel complesso che sorge nella zona di Versailles, Molinari - numero 5 al mondo -...

Golf - Ryder Cup 2018. Francesco Molinari : “L’Europa è forte - farò il massimo per portare i punti” : Francesco Molinari sarà uno dei grandi protagonisti della Ryder Cup 2018 che si disputerà nel weekend a Parigi. Il Golfista italiano, primo vincitore di una prova dello Slam, si è sempre ben comportato quando è stato chiamato in causa nella prestigiosa competizione che mette a confronto gli USA con l’Europa e sicuramente risponderà presente anche in questa occasione. Il piemontese è parso calmo e fiducioso al Golf National, il numero 5 al ...

Ryder Cup - Garcia è il debuttante più giovane : Taglio mancato in tutti e 4 i Major 2018 e risultati al di sotto delle attese: la Ryder Cup di Parigi, 28-30 settembre, per Sergio Garcia è l'ultima occasione stagionale per il riscatto. Da anni tra ...

Ryder Cup - Mickelson da record : ROMA, 25 SET - Nell'era del grande dominio di Tiger Woods, è stato uno dei pochi rivali, insieme al figiano Vijay Singh, della leggenda californiana: è Phil Mickelson, uno dei big del golf mondiale, ...

Golf – Ryder Cup - Molinari pronto a dar battaglia : “il pubblico sarà dalla nostra parte” : Ryder Cup, Francesco Molinari farà parte del team europeo che lotterà per il titolo di fronte al pubblico parigino “In una Ryder Cup non bisogna farsi condizionare troppo dal contorno, ma giocare punto per punto e pensare al proprio rendimento. Sicuramente il fatto di avere il pubblico di casa dalla nostra parte può essere un aiuto, ma quando si sta sul percorso si pensa solo a dare il massimo“. Sono le parole di Francesco ...

Ryder Cup - Molinari : 'Conta solo dare il meglio in questi tre giorni' : Più volte, nel corso della sua prima conferenza stampa nel complesso che sorge nella zona di Versailles, Molinari - numero 5 al mondo - ha rivendicato le sue radici, il suo modo di essere e di ...

