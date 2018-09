Ryanair cancella l' 8% dei voli venerdì 28 settembre a causa dello sciopero in sei Paesi

Ryanair - sciopero venerdì 28 settembre. Cancellati 190 voli : Kelly Jacobs, chief marketing officier: "Ci scusiamo sinceramente con i clienti interessati da questi inutili scioperi". Intanto la compagnia irlandese annuncia nuove rotte in Italia per l'estate 2019

Ryanair - nuovo venerdì nero : cancellati 190 voli in Europa : Nuova giornata nera in vista per i passeggeri Ryanair in mezza Europa. La compagnia aerea low cost ha annunciato la cancellazione di 190 dei 2400 voli previsti per venerdì 28 settembre a causa dello sciopero indetto dal personale di volo in Italia, Belgio, Olanda, Spagna e Portogallo. Secondo la società saranno circa 30mila i passeggeri coinvolti dai disagi per una mobilitazione definita dalla compagnia "non necessaria".Le cancellazioni ...

Piloti Ryanair in sciopero in 5 Paesi - cancellati 400 voli in Europa | : Migliori condizioni contrattuali e retribuzioni più alte. Queste le ragioni della mobilitazione di 24 ore in Irlanda, Svezia, Belgio, Olanda e Germania. La compagnia: 85% dei voli è regolare, così si ...