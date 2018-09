Roma | ‘Settimana della famiglia’ incentrata su attenzione verso giovani

romadailynews

(Di martedì 25 settembre 2018)– Sottolineare la centralita’famiglia nella vita sociale ed ecclesiale, facendo emergere le tante risorse spirituali, educative e solidali. Questo l’obiettivo‘SettimanaFamiglia 2018′, in programma dal 6 al 14 ottobre ae che quest’anno concentrera’ l’sui. Infatti l’evento, organizzato dal Centro per la PastoraleFamiglia del Vicariato diin collaborazione con il Forum delle Associazioni Familiari del Lazio, sviluppera’ i temi dedicati alla famiglia con particolare riguardo ai nuclei piu’, all’educazione dei figli all’affettivita’ e alle famiglie piu’ fragili. La cerimonia di inaugurazione e’ in programma sabato 6 ottobre alle 9.30. Numerosi i momenti di riflessione, approfondimento e discussione sulle varie tematiche di ...