Roma | Ruba in casa e prova a nascondersi in palazzo vicino | arrestato

Roma : Rubavano carte credito e le utilizzavano in negozi ‘compiacenti’ - 10 arresti : Roma – A conclusione di una complessa attivita’ d’indagine, convenzionalmente denominata ‘El Masri’, i Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno dato esecuzione a un’ordinanza che dispone misure cautelari nei confronti di 10 persone, 8 cittadini nord africani, 1 colombiano e 1 romeno, (2 in carcere, 3 agli arresti domiciliari e 5 colpiti dal divieto di dimora nel Comune di Roma). Sono inoltre coinvolte ...

Roma - rom minorenni in fuga sull'auto rubata investono una donna : è grave : Quattordici e quindici anni appena, rubano un'auto, seminano il panico lungo la via Casilina, poi intercettati da una volante di polizia fuggono all'alt e nella loro folle corsa travolgono...

Roma - due rom minorenni investono una donna con un'auto rubata : La donna era uscita con il cugino di 69 anni per una passeggiata. "Abbiamo visto la morte negli occhi", ha raccontato ancora sotto choc agli agenti della polizia. "Mi sono passati con la ruota sopra ...

Roma - si fingono ricchi turisti e rubano con borse schermate nei negozi del centro : le immagini dei furti col “trucco” : Tre cittadini russi, che si fingevano facoltosi turisti, rubavano oggetti di lusso con borse schermate in grado di non far scattare l’allarme antitaccheggio nei negozi del centro di Roma. A scoprire il trucco dei ladri sono stati i Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina su segnalazione di alcuni dipendenti di un’attività commerciale di via del Corso. I tre, incastrati dalle immagini di videosorveglianza, sono stati ...

Roma - stuprata - seviziata e derubata dentro il suo bar da un tunisino : Terribile episodio di violenza e di stupro avvenuto poco prima dell"alba di ieri a Roma.Vittima dell"ennesimo caso di abusi sessuali ad opera di uno straniero è la titolare di un bar a Monte Mario, aggredita da un uomo che aveva trascorso tutta la notte all"interno del locale come cliente. È la stessa donna a raccontare l"orrore di quegli attimi sulle pagine de "Il Messaggero". "Mi teneva il dito tra i denti, per evitare che mi muovessi. Ho ...

Roma - gruppo di Zingari lancia pietre sulle auto in corsa per poterle derubare : Roma – Poteva causare una strage la banda composta da cinque Zingari, tra cui un minorenne, che scagliava sassi contro le auto in corsa per rapinare gli automobilisti. Grazie all’intervento della polizia stradale di Aprilia, sono state arrestate per tentato omicidio, danneggiamento e lesioni personali aggravate. Sassi contro le auto. È questa la strategia adottata da quattro rom per derubare i malcapitati automobilisti in transito lungo la via ...

Roma - rubavano cellulari sulla metro A e li rivendevano subito dopo a piazza Vittorio : I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Roma piazza Dante hanno arrestato tre cittadini stranieri, un 31enne romeno, un 28enne peruviano e un 47enne marocchino, tutti già noti alle forze ...

Roma : Tenta di rubargli moto ma poliziotto libero da servizio lo arresta : Roma – E’ finito in manette l’uomo di 55 anni che aveva rubato una moto in centro. Il malvivente ha visto una bella motocicletta parcheggiata fuori da un negozio e, nonostante fosse chiusa con il bloccasterzo, ha deciso che doveva essere sua e l’ha presa. Il ladro non sapeva pero’ che il proprietario e’ un poliziotto, in servizio presso l’Ufficio Stampa della Questura, che, non appena si e’ accorto ...

Ruba la pizza dal piatto di un cliente seduto al tavolo esterno di un ristorante di Roma : arrestato : Si è avvicinato a uno dei tavoli esterni di un ristorante di piazza Trilussa, al centro di Roma, e ha Rubato dal piatto di un cliente la pizza che il cameriere gli aveva appena servito. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri della stazione Trastevere con le accuse di furto aggravato, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Si tratta di un cittadino marocchino di 49 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con numerosi ...

Roma : Ruba pizza da piatto cliente ristorante e aggredisce carabiniere - arrestato : Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Trastevere hanno arrestato un cittadino marocchino di 49 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con numerosi precedenti alle spalle, con le accuse di furto aggravato, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. L’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, si e’ avvicinato ad uno dei tavoli esterni, di un ristorante di piazza Trilussa e, con mossa fulminea, ha sfilato dal ...

Roma : rubano furgone e provocano sinistro stradale - due arresti : Roma – Ieri mattina i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto – con l’accusa di ricettazione in concorso – due cittadini romeni di 46 e 50 anni, entrambi senza fissa dimora e con precedenti. Poco prima i due, che viaggiavano a bordo di un furgone, dopo aver provocato un sinistro stradale alla rotonda tra via Prenestina e via Prenestina bis, si sono dati alla fuga venendo ...

Furgone rubato a Roma e intercettato a Imola : all'interno un arsenale di taser e fucili elettrici : C'era anche l'ultimo ritrovato in campo di difesa personale: un telefono cellulare perfettamente funzionante che però si trasforma in un micidiale taser, capace di scaricare ben 80.000...

Lo Zar - il dissidente e il rubacuori : alla scoperta dell’Italvolley (che incanta Roma) : Filippo LanzaOsmany JuantorenaIvan ZaytsevSimone AnzaniMassimo ColaciDaniele MazzoneSimone GiannelliVedere Sergio Mattarella che fa la ola sulle tribune di uno stadio è un avvenimento assai raro. Giocare all’aperto una partita ufficiale di pallavolo, oltretutto di un Mondiale, non è da meno. Eppure l’insolito binomio si è materializzato in contemporanea, a Roma, in una domenica sera di fine estate: merito da una parte della vittoria ...

Roma - choc a piazza Vittorio : donna trascinata per strada per rubarle la collana. La salvano i carabinieri : Un cubano di 27 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine per diversi precedenti penali, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione Roma piazza Dante subito dopo aver tentato di ...