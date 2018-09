Roma | protesta commercianti contro preferenziale viale Eritrea

romadailynews

(Di martedì 25 settembre 2018)– “Se i lavori per il posizionamento del cordolo riprenderanno, noi daremo battaglia”. Giornata di rabbia mista a stupore per idiche a distanza di 24 ore dall’avvio dei lavori per il posizionamento del cordolo di protezione della corsia, che poi saranno estesi aLibia, oggi continuano a dire no al progetto del Campidoglio. Dopo il primo tratto di ‘recizione’ lungo una decina di metri, posizionato ieri mattina sul lato di piazza Annibaliano, direzione Piazza Sant’Emerenziana, oggi tutto tace. “Qui stamattina non e’ venuto nessuno”, racconta una commerciante, “ieri c’erano gli operai e la Polizia municipale, oggi non si e’ visto nessuno. Che sia successo qualcosa?”, si chiede speranzosa. Uno stop ai lavori tutto da chiarire, che non placa comunque la ...