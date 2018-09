Roma | in manette spacciatore di cocaina | celava droga in sigarette

Roma : in manette la baby gang dei Parioli - quattro ragazzi tra i 16 e i 17 anni : Una vera e propria baby gang quella che aggrediva e rapinava adolescenti nell'area tra villa Borghese e piazza Mancini. quattro giovanissimi, di età compresa tra i 16 e 17 anni, diventati l'incubo dei loro coetanei, sono stati identificati e arrestati dai carabinieri della Stazione Roma Flaminia, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip del Tribunale per i Minorenni di Roma, l'accusa ...

Roma : celava cocaina in bagli - in manette trafficante internazionale : Roma – I Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma congiuntamente al personale dell’Agenzia delle Dogane, nel corso dei quotidiani controlli ai passeggeri in transito presso l’aeroporto Leonardo da Vinci, ieri pomeriggio, hanno arrestato, una cittadina peruviana di 29 anni per traffico internazionale di sostanze stupefacenti. In particolare, il personale operante insospettito dal particolare nervosismo della giovane donna, ...

Roma : centro di stoccaggio stupefacenti a Ostia - in manette incensurato : Roma – I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Ostia, coadiuvati dai colleghi della Stazione Carabinieri di Colonna, dopo giorni di servizi di appostamento ed osservazione, hanno individuato un appartamento sulla via Casilina, nel comune di Montecompatri, dove un 40enne incensurato e originario di Velletri, gestiva un vero e proprio centro di stoccaggio di sostanze stupefacenti. Il blitz e’ quindi scattato nella giornata ...

Roma : spacciatore in manette e 4 multe per consumo alcol in strada : Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Trastevere, a conclusione di un mirato servizio finalizzato al controllo dell’area storica del quartiere Trastevere, hanno arrestato uno studente di 27 anni, incensurato, scoperto in possesso di numerose dosi di marijuana, pronte per essere spacciate. Nel corso del medesimo servizio, 4 persone, sorprese a consumare bevande alcoliche in strada sono state contravvenzionate ai sensi ...

Roma - quattro immigrati aggrediscono passante : uno finisce in manette : Ancora un'aggressione per le strade di Roma. Questa volta a finire nel mirino di una banda di immigrati è stato un passante nei pressi di piazza Vittorio Emanuele II. In quattro lo hanno accerchiato e lo hanno immobilizzato. Dopo qualche secondo gli hanno sottratto i documenti e lo smartphone.Poi è scattata la fuga. Ma uno dei malviventi è rimasto in zona. La vittima ha immediatamente dato l'allarme ed è scattato l'intervento degli agenti del ...

Roma - la casa dei festini del boss Casamonica riconsegnata al proprietario : in cassaforte trovati profilattici e manette di peluche : Buttato fuori a calci dalla sua stessa casa, con un figlio morto misteriosamente, e costretto a vagabondare per undici anni dopo che i casamonica si erano presi con la violenza il suo appartamento e ...

Roma - la casa occupata dai Casamonica riconsegnata al proprietario : in cassaforte trovati profilattici e manette di peluche : Con minacce di morte lo avevano costretto ad abbandonare la sua casa popolare, ma oggi l'uomo ne ritorna in possesso. Riconsegnato al legittimo assegnatario un alloggio Ater in zona Pietralata, alla ...

Roma : ‘Madame Furto’ ancora in manette dopo ennesimo borseggio : Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Vittorio Veneto si sono ritrovati davanti, ancora una volta, ‘Madame furto’, all’opera stavolta pero’ sulla banchina della fermata metropolitana Termini. La donna, una 32enne nomade di origini bosniache, ben nota per il suo ‘curriculum’, e’ stata bloccata mentre sfilava un portafoglio, dalla tasca di un ignaro turista. Arrestata lo scorso febbraio, dai ...

Roma : attrici ‘Come un gatto in tangenziale’ in manette per furto : Roma- Forse pensavano di essere ancora nel film ‘Come un gatto in Tangenziale’. Le due gemelle di Bastogi, Alessandra e Valentina, attrici e comparse che avevano recentemente recitato anche nel film con Paola Cortellesi nel ruolo delle ladre, sono state denunciate in stato di liberta’ proprio per furto aggravato. Le due nella giornata di ieri sono entrate in una profumeria di via Marmorata e senza destare sospetti hanno ...

Roma : spaccio droga a coetanei - in manette ragazzo di 24 anni : Roma – Nel corso di uno specifico servizio antidroga, i Carabinieri della Stazione Roma Madonna del Riposo hanno arrestato un cittadino albanese di 24 anni per spaccio. Il ragazzo si trovava in Largo Boccea quando e’ stato sorpreso mentre spacciava ad un coetaneo una dose di cocaina. Presso la sua abitazione in piazza Cardinal Ferrari, sono stati rinvenuto ulteriori 22 grammi di cocaina, gia’ suddivisa in dosi e relativo ...