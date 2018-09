Roma | Di Francesco | ' Solo insieme possiamo uscire da questo momento'

Roma - Di Francesco : "Ritiro voluto da me e della società. Dobbiamo ritrovarci" : Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma. LaPresse È crisi in casa Roma: dopo la brutta sconfitta di domenica scorsa contro il Bologna, ora Eusebio Di Francesco è sotto osservazione. Due i match ...

Roma-Frosinone - Di Francesco : 'Domani avrò le risposte che cerco. Del mercato non parlo' : LIVE 13:52 25 set Se è pronto a farsi da parte nel caso non dovessero arrivare le giuste risposte Ho detto una cosa del genere? No, penso. Tuttavia sento la squadra pronta a ripartire. Non è vero che ...

Roma - Di Francesco tuona : spunta Donadoni - no di Conte e Monchi può dimettersi : La situazione in casa Roma si fa bollente, in particolare attorno alla posizione di Eusebio Di Francesco in vista delle sfide contro Frosinone e Lazio. Secondo La Gazzetta dello Sport , l'allenatore in queste ore ha tuonato con la squadra: ' Non guarderò più in faccia a nessuno ', riferimento chiaro ai comportamenti non positivi di Karsdorp ultimamente, dello stesso Edin ...

Roma nei guai - confronto Di Francesco-squadra : Il confronto a Trigoria col ds Monchi al mattino, quello con la squadra nello spogliatoio prima dell’allenamento, e poi via per ricordare di chi non c’è più dopo una vita dedicata alla Roma. Il giorno dopo la sconfitta di Bologna ha prodotto l’ennesimo faccia a faccia tra Eusebio Di Francesco, la dirigenza e i giocatori, cui è stato chiesto uno sforzo supplementare dopo il pessimo avvio di stagione. Il tecnico abruzzese ...

Roma. Esonero imminente : Di Francesco via - al suo posto Conte : Il destino di Eusebio Di Francesco è segnato. La Roma sta cercando il sostituto dell’abruzzese. In cima alla lista c’è

Roma - funerali Rossi : Di Francesco e De Rossi presenti per l’ultimo saluto al massaggiatore : I risultati deludenti, il ritiro a Trigoria, la partita col Frosinone alle porte. In casa Roma il momento è più che delicato, ma non per questo società e squadra si sono dimenticati di chi per ha dedicato una vita (55 anni) ai colori gialloRossi. E così il tecnico Eusebio Di Francesco e il capitano Daniele De Rossi non sono voluti mancare all’ultimo saluto a Giorgio Rossi, storico massaggiatore del club scomparso ieri mattina. ...

Ranieri : 'Io al posto di Di Francesco? Ho Roma nel cuore - ma...' : Intervenuto a Radio Anch'io Sport , Claudio Ranieri parla anche del proprio futuro: 'Nella mia mente c'è la voglia di andare in un progetto forte, serio e che con l'aiuto di tutti si possa far bene. Roma sapete che è nel mio ...

Roma - Di Francesco è in bilico. La società già cerca il sostituto : Roma - Le scosse telluriche intorno alla Roma continuano a moltiplicarsi. L'effetto del crollo di Bologna ha investito la dirigenza, la squadra, ovviamente l'allenatore. Adesso le ombre intorno a Di ...

Crisi Roma - tutti sotto accusa : l'ombra di Ranieri su Di Francesco : Squadra spenta e disordinata, scelte di Di Francesco non sempre lineari (non rischia l'esonero a brevissimo), il ds Monchi...

La Roma è sparita - Di Francesco in bilico. Anatomia di una crisi : L'unico che metterebbe d'accordo tutti è Conte, le cui ambizioni però cozzano con la politica della Roma di cedere e comprare e non di aggiungere pezzi per costruire un mosaico vincente. Dopo la ...

