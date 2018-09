Roma | adesso a Trigoria tutto sembra precario

Romano Fenati distrutto dopo l'orrore a Misano : 'Non sono un uomo. Adesso...' : 'Ora avrò tempo per riflettere e per schiarirmi le idee'. Conclude così il lungo messaggio di scuse su Facebook, Romano Fenati . Il pilota di Moto 2 ha voluto chiarire sul social network il suo ...

Travolta e uccisa da un bus a 22 anni : adesso emerge la verità choc. L’incidente è avvenuto a Roma : Caterina Pangrazi era morta investita da un pullman turistico su Corso Vittorio Emanuele, al civico 243, all’altezza di Piazza Sforza Cesarini. Da una prima ricostruzione era sembrato che la 22enne stesse attraversando la strada quando era finita Travolta dal mezzo turistico di un’azienda italiana. Inutili i soccorsi: troppo gravi le lesioni riportate, con il decesso giunto sul colpo. L’incidente davanti a decine di ...

Roma - adesso N'Zonzi. Prende quota l'idea Suso : ... scrive Angrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport . Tra i tanti colloqui, in mezzo anche una buona notizia dalla Spagna. Steven N'Zonzi non giocherà in Inghilterra, Arsenal ed Everton non si sono ...

Storia dell'Airbus di Stato - dall'arrivo a Roma alla disdetta - e adesso chi paga? - : Sarebbe dovuto servire per permettere agli aerei di Stato di fare voli più lunghi , l'Airbus può arrivare in ogni parte del mondo senza fare scali, come racconta questa mappa pubblicata da ...

Storia dell'Airbus di Stato - dall'arrivo a Roma alla disdetta (e adesso chi paga?) : La visita di Di Maio e Tonielli all'hagar dove era ospitato l'Airbus 340 comprato nel 2016 in leasing dal governo italiano, ha riacceso la polemica politica sulla scelta dall’ex primo ministro Matteo Renzi. Ma è sui quotidiani che si è svolta la partita decisiva, fatta di scoop, analisi e controllo dei costi che hanno gettato luce sulla storia di quello che nelle vignette delle edizioni cartacee ...

Roma - assedio a turisti e viaggiatori Ma adesso scatta l'accusa di molestie : Con loro un cenno di rifiuto non basta. Molesti a parole, con i modi e con i gesti. adesso però lo sono anche per il codice penale. Una rivoluzione per contrastare venditori abusivi, questuanti e ...

Roma - via del Corso : adesso è caos con l'isola che non è pedonale : Un paio d'auto, uno scooter. Poi veicoli delle forze dell'ordine, auto blu, un mezzo per la raccolta dei rifiuti, una macchinetta elettrica. Alle 19 il presidio dei vigili urbani smonta e l'isola ...

Roma - adesso tutto sul Neres : Il sorpasso al fotofinish subito per Malcom, brucia ancora. Per ora la contromossa della Roma - al netto di una virata sul mediano-regista, subordinata però alla partenza di Gonalons: N'Zonzi è l'...

Calciomercato Roma - sfumato Malcom adesso è caccia al sostituto : tutti i nomi sul taccuino di Monchi : Ufficializzato Malcom dal Barcellona, la Roma adesso si concentra sulla caccia al sostituto: ecco tutti i nomi individuati da Monchi Messa da parte la delusione per il mancato arrivo di Malcom, la Roma si concentra adesso sul sostituto. Il direttore sportivo Monchi si è messo già all’opera per individuare l’esterno offensivo da regalare a Di Francesco, impegnato nella notte nella prima partita di ICC contro il Tottenham. Il ...

Chiara Ferragni e la foto Romantica con Fedez : «Le vacanze con te iniziano adesso». Fan al veleno : «Quindi finora avete lavorato?» : È partito il conto alla rovescia per il "royal wedding italiano", il matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez. E in attesa del gran giorno i genitori di Leone avrebbero deciso di...