"Uno": così glihanno definito l'incendio divampato sul monte Serra,nel Pisano. "I vigili del fuoco sono stati i nostri angeli",spiegano gli abitanti di Montemagno,frazione di Calci, interessata dalle fiamme, ospitati in un centro di accoglienza improvvisato in palestra. "Spero che ilsia stato provocato da sbadataggine, perché non riesco a pensare a tanta cattiveria. Ci sono interi uliveti distrutti e danni alle case". La scorsa settimana un altronelle vicinanze ha distrutto 6 ettari.(Di martedì 25 settembre 2018)