Rogo nel Pisano | 500 persone evacuate

Calci - Rogo nel bosco minaccia case : 0.20 Un vasto incendio nel bosco sta minacciando alcune abitazioni a Calci, nel Pisano. Sul posto operano numerosi vigili del fuoco inviati anche dai comandi delle province limitrofe. Le fiamme sono state avvistate intorno alle 22 sul monte Serra e il fronte di fuoco è alimentato dalle raffiche di vento che soffiano sulla zona. E' stato predisposto un punto di riunione per la popolazione al campo sportivo di Calci e si sta valutando la ...

Spaccio nel parco Rogoredo - sequestrati 2 - 5 chili eroina : A Milano i carabinieri hanno arrestato un 35enne di origine albanese per il possesso di 2,5 chili di eroina. Un chilo di sostanza illegale l'aveva con sé, il resto è stato trovato nel suo appartamento ...

Incendi Catanzaro : vasto Rogo ha minacciato le case nella notte : vasto Incendio nella notte nel rione Cavita di Catanzaro: sul posto sono state impegnate diverse squadre dei Vigili del Fuoco. Le fiamme, alimentate da forte vento, hanno minacciato una ventina di case. Il rogo ha distrutto diversi ettari di macchia mediterranea che circondano l’area residenziale. L'articolo Incendi Catanzaro: vasto rogo ha minacciato le case nella notte sembra essere il primo su Meteo Web.

Incendi : Rogo lambisce una riserva naturale nel trapanese : Un vasto Incendio ieri sera, ha rischiato di distruggere uno degli angoli più suggestivi della riserva regionale Oasi WWF, Lago Preola Gorghi Tondi, a Mazara del Vallo, nel trapanese. In fiamme circa 300 metri quadrati. A limitare il danno, hanno concorso la presenza del personale della riserva e l’intervento di carabinieri e vigili del fuoco. In fia Ad essere percorso dal fuoco un lembo del costone a macchia mediterranea sovrastante il ...

“Non ti lascio!”. Muore nel Rogo insieme alla mamma. I vigili li trovano così : Erano da poco passate le 2.30 quando, per cause ancora da accertate, un incendio si è sviluppato all’interno della loro abitazione: una villetta a due piani a Conselve in provincia di Padova. Una fiammata improvvisa che non ha dato scampo ad un uomo di 42 anni e all’anziana madre. Lui, Angelo Volpi, era disabile, ma ha tentato in tutti i modi di salvare la donna, Rosa Lamberti, di 86 anni. Un’impresa inutile, i soccorritori hanno trovato i ...

Arrampicata sportiva - Mondiali 2018 : Jessica Pilz trionfa nel lead - battuta Garnbret! Laura Rogora decima : Jessica Pilz è la nuova Campionessa del Mondo di lead, specialità dell’Arrampicata sportiva che farà il proprio debutto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’austriaca ha fatto festa di fronte al proprio pubblico di Innsbruck, comportandosi da vera padrona di casa: la 21enne, che in stagione aveva già vinto le tappe di Chamonix e Villars in Coppa del Mondo, ha toccato il top ed è così riuscita a sconfiggere la grande favorita della ...

Arrampicata sportiva - Mondiali 2018 : Jessica Pilz trionfa nel lead - battuta Garnbret! Laura Rogora decima : Jessica Pilz è la nuova Campionessa del Mondo di lead, specialità della Arrampicata sportiva che farà il proprio debutto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’austriaca ha fatto festa di fronte al proprio pubblico di Innsbruck, comportandosi da vera padrona di casa: la 21enne, che in stagione aveva già vinto le tappe di Chamoniz e Villars in Coppa del Mondo, ha toccato il top ed è così riuscita a sconfiggere la grande favorita della vigilia. La ...

Arrampicata sportiva - Mondiali 2018 : Laura Rogora in finale nel lead - l’azzurra sogna in grande! Quattro atlete toccano il top : Laura Rogora è in finale ai Mondiali 2018 di Arrampicata sportiva, disciplina che farà il proprio esordio alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Prestazione magistrale dell’azzurra nelle semifinali del lead, la specialità più tecnica: la romana conferma il suo talento cristallino, si rende protagonista di una prova strepitosa (conclusa con 44+) e chiude in settima posizione garantendosi così un posto nell’atto conclusivo in programma a ...

Arrampicata sportiva - Mondiali 2018 : Laura Rogora in semifinale nel lead - Janja Garnbret detta legge : A Innsbruck (Austria) sono iniziati i Mondiali 2018 di Arrampicata sportiva, specialità che farà il proprio debutto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Prima giornata riservata alle qualificazioni del lead femminile, in palio 26 posti per le semifinali di sabato che precederanno poi l’atto conclusivo. Davanti a tutte le annunciate favorite della vigilia per la conquista della medaglia d’oro: la slovena Janja Garnbret ha raggiunto il top da ...

Incendi - Rogo di sterpaglie : treni rallentati nell’alessandrino : treni rallentati tra Spinetta Marengo e Tortona, nell’Alessandria, per Incendi di sterpaglie che stanno impegnando quattro squadre di vigili del fuoco lungo la linea ferroviaria. Le zone di intervento sono localizzate vicino a Strada Bolla, nelle frazioni di Cascinagrossa e San Giuliano Vecchio. La situazione, tuttavia, sarebbe sotto controllo. L'articolo Incendi, rogo di sterpaglie: treni rallentati nell’alessandrino sembra essere ...

Incidente sull'A1 - muoiono nel Rogo padre e figlio. Arrestato il camionista : Appartengono a un padre di 33 anni e al figlio di 9, i cadaveri delle due persone morte carbonizzate nel drammatico Incidente avvenuto lungo l'Autostrada del Sole, tra Orvieto e Fabro, in direzione ...

Incidente sull'A1 - muoiono nel Rogo padre e figlio : Appartengono a un padre e al figlio di 10 anni i cadaveri delle due persone morte carbonizzate nel drammatico Incidente avvenuto lungo l'Autostrada del Sole, tra Orvieto e Fabro, in direzione Nord, ...

Incendi - Rogo nel Pisano : bosco in fiamme - impegnati oltre 20 squadre e 3 elicotteri : Non solo maltempo, estate anche di Incendi che oggi hanno interessato in particolare la Toscana, con un grave Incendio in località Staffoli, nel comune di Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa, dove sta bruciando una pineta. Sul posto stanno intervenendo tre elicotteri dell’antIncendi boschivi della Regione, oltre 20 squadre di volontari della Provincia di Pisa e operai forestali. Presenti sul posto anche squadre dei Vigili del ...

Zingonia - altro Rogo nelle torri L'ottavo in nemmeno due mesi : Zingonia brucia, ininterrottamente. Poco dopo mezzogiorno di oggi, lunedì 27 agosto, un altro incendio è divampato in uno dei palazzi destinati alla demolizione, in territorio di Ciserano. Fiamme in ...